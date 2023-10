Elfogták a rendőrök a rettegett sikolymaszkos betörőt Nyíregyházán

Október 19-én végre bilincs került a 20 éves B. Alex csuklóira, akit több ékszerbolt kirablása miatt is keresett a rendőrség. A férfi korábban a horrorfilmből ismert Sikoly maszkját viselve tört be több ékszerüzletbe is, ahonnan többszázezer forintnyi értékben lopott el ékszereket. Az üzletekbe erőszakkal tört be, több helyen is betörte a kirakatot és így jutott a zsákmányához.

Ebben a maszkban követte el bűncselekményeit B. Alex/Fotó: Fotó: police.hu

Szeptember 10-én kezdte ámokfutását a tolvaj, ekkor tört be először egy ékszerüzletbe B. Alex. Ezután szeptember 12-én megpróbált bejutni egy másik boltba is, de itt a dupla, biztonsági üveg megakadályozta az akcióját, ezért az elszánt elkövető egy másik ékszerház kirakatát zúzta be Mindkét helyről félmillió forint körüli összegben vitt magával ékszereket.

A nyíregyházi rendőrök nagy erőkkel nyomoztak, hogy az ismeretlen „sikolymaszkos” betörőt mielőbb azonosítsák és elfogják. A kiterjesztett helyszíni szemlék alatt értékes nyomokat rögzítettek, többek között egy bokor alatt megtalálták az elkövető védjegyévé vált maszkot, valamint egy franciakulcsot, amit az egyik ékszerbolthoz közeli szemetesbe dobott. A lefoglalt bűntárgyakat igazságügyi genetikus szakértő vizsgálta, és az elkészült szakvélemény, valamint további bizonyítékok alapján a nyomozók azonosították az elkövetőt

- tájékoztatta lapunkat a rendőrség hivatalos weboldala.

Ékszerüzletek kirakatait törte be az elkövető /Fotó: police.hu

A rendőrség október 19-én az otthonában fogta el a maszkos tolvajt, aki egyelőre mindent tagad. A nyomozás során azonban felmerült az is, hogy korábban más vagyon elleni bűncselekményekhez is köze lehet a férfinek, úgyhogy kiterjedt büntetőeljárás vette kezdetét, a férfit pedig az ügyészség indítványára bűnügyi felügyelet alá helyezték.