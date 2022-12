Halott barátnőjét gyászolja a világhírű magyar műkincstolvaj

A magyar felmenőkkel rendelkező Enger Oslóban született, és kisiskolásként szeretett bele a festészetbe, kifejezetten Edward Munch munkáit kedvelte. Később focizni kezdett, ifjúsági válogatott lett, a Valerenga felnőtt csapatában 19 évesen már európai kupameccsen küldték pályára. Szorgos, tisztelettudó, kifejezetten jó humorú srácnak ismerték. A Valerengában akkortájt nem voltak jó fizetések, ezért a sportolók vagy szponzort kerestek maguknak vagy másodállást.

Az utcai kamera felvétele az ablakhoz támasztott létráról. Fotó: Youtube.com

Cetlin üzent az őröknek

Pal Porschéval járt, édesanyjával élt, szponzora nem volt, pénzt pedig kisebb stiklikből csinált. 1988-at írtunk, amikor úgy döntött, ellopja Munch: A vámpír című képét. Az akció után rögtön le is bukott, majd három évet ült. De a kudarc nem szegte kedvét. 1994-ben társaival egy létrán keresztül bemászott az oslói Nemzeti Galéria második szintjére. Elsőre elbénázták, leestek a lajtorjáról, csak másodjára jutottak fel. A leghíresebb Munch műre, a Sikolyra pályáztak és 50 másodperc alatt le is emelték a falról. A pancser banda sikerrel zárta akcióját, sőt még egy üzenetet is hagyott hátra: „Ezer köszönet a csapnivaló biztonsági rendszerért.”

A sikoly Munch leghíresebb műve. Fotó: Nemzeti Galéria, Oslo

Asztalon feküdt a remekmű

A rendőrök hosszas munka után magukat műkincskereskedőknek kiadva futottak össze a festményt feketepiacon áruló Palékkal, akik egy norvég vidéki nyaraló konyhaasztalára fektették a remekművet.

Mire elmondták volna, mennyit kérnek érte, már le is voltak tartóztatva. Pal hat és fél évet kapott, ám kalandos körülmények között három év után megszökött a börtönből. A vasútállomáson fogták el, amikor parókában, napszemüvegben, álszakállal Koppenhágába vett vonatjegyet.

A tetthelyen hagyta az iratait

Persze, azért a stiklikkel ezután sem hagyott fel. Néhány ügyet megpróbáltak a nyakába varrni, ám végül sikertelenül. Ezek közé tartozik egy 172 milliós ékszerbolti rablás Oslóban és egy 17 festményből álló kollekció meglovasítása a Fineart galériából. Hamar eljutottak Engerhez, mert lopás közben az üzletben hagyta az iratait és a pénztárcáját. Végül öt kép erejéig elismerte tettét. Újra börtönbe került, első dolga pedig az volt, hogy vásznat és festékeket kérjen. 2007-es szabadulása óta már csak szenvedélyének hódol. Saját galériájában állítja ki képeit, amit a neten is meg lehet venni tőle. Többnyire állatokat és autókat fest. Életéről Hollywoodban forgatnak filmet.

Élete akár révbe is érhetett volna, de 20 év után elvesztette barátnőjét, akit a világon mindenkinél jobban szeretett – kesergett a norvég Dagbladet című lapnak. Az életéről szóló filmet jövőre mutatják be, éppen a londoni premiert szervezte barátnőjével, amikor a lány meghalt. A nőre holtan találtak rá az autójában, egy üres parkolóban. Ügyét balesetként zárták le.