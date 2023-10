Akarsz egy repülőgép hajtóművet? Itt a remek alkalom!

Az internetes hirdetőoldalakat bújva sok furcsaság jön szembe, gyakorlatilag minden eladó és bármi megvehető. Volt már eladó tank, fegyverek, különleges közlekedési eszközök, de ettől a mostani hirdetéstől leesett az állunk.

Egy pillanatra a csillagok háborúja című filmben érezheti magát az ember mikor megpillantja az eladásra kínált sugárhajtású repülőgép hajtóművet. Fotó: Facebook

Akár kezdődhetne így is a nem mindennapi hirdetés szövege. Ugyanis meghökkentő dolgot árul egy nagykátai férfi. Telephelyén egy TU-154 repülőgép sugárhajtóműve lapul, azt szeretné értékesíteni. A hirdetésben taglalja, hogy az általa kínált portéka minden tartozéka megvan, így még akár használható is. Felmerül persze a kérdés, hogy mire lehet használni egy repülőgép hajtóművet. A hirdetésben erre is kapunk néhány ötletet: elsősorban gyűjtőkre, megszállottakra és fanatikusokra számít az eladó, de egy meghökkentő ötlet is szerepel a leírásban.

Aki szeretné, felrakhatja egy alvázra, beindíthatja és lehet égetni az aszfaltot!

Na, ez viccnek is rossz! Az utakon száguldó, alvázra szerelt sugárhajtómű...

Mintha csak egy autó hirdetése lenne. Fotó: Facebook

Az hagyján, hogy kell hely, ha ezt a portékát tárolni akarja valaki, de az ára sem utolsó! Nem lehet tudni, hogy a benne lévő vashulladék értékéből határozták-e meg, vagy pedig használati tárgyként ér ennyit Mindenesetre az eladó 2 és fél millióra taksálja a különleges alkatrészt.

Megkerestük a jelenlegi tulajdonost, de nem kívánta kommentálni a hirdetését.