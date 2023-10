50 éves szerelő nyerte meg a lottó főnyereményét: továbbra is keményen dolgozik minden nap

Ki ne játszott volna már el a gondolattal, hogy milyen lehet megnyerni a lottó főnyereményét? Ki ne fantáziált volna már arról, hogy ekkora nyeremény mellett végre felmondhatunk a munkahelyünkön, luxus lakásba költözhetnénk, világkörüli útra mehetnénk, és végre azzal foglalkozhatnánk, ami igazán érdekel bennünket. Az 50 éves Neil Trotter álma néhány évvel ezelőtt valóra vált, ugyanis megütötte a markát a főnyeremény. Most azonban elmesélte, hogy azóta egy pillanatig sem pihent, rengeteget dolgozik ma is.

Sokat dolgozik a nyertes / Fotó: Pixabay

Neil Trotter tudta, hogy a lottónyereményével végre kialakíthat egy olyan életet, amelyről mindig is álmodozott. Egész életében arra vágyott, hogy szép és nagy házban éljen, ezt pedig most meg is tudta valósítani.

Dél-Angliában épített egy kastélyt, amely oszlopon áll.

Mindig is arról álmodoztam, hogy legyen egy saját tavam, de egy ekkora földbirtok hatalmas munkával és felelősséggel jár

- mesélte a The Sunnak.

9 év telt el a nagy győzelem óta, de 9 éve minden áldott nap keményen dolgozik, és soha nem tud pihenni. Kezdetben az építkezés fáradalmai vették igénybe minden energiáját, most pedig a hatalmas kastélyt és a birtokot kell rendszeresen karban tartani. Párja éppen ezért többször megpróbálta lebeszélni arról, hogy ilyen nagy birtoka legyen, az egykor szerelőként dolgozó férfi azonban hajthatatlan: örül, hogy végre álmai életét élheti, még ha nagyon sok munka is jár vele.