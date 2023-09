Újra vezethet luxushajót a Dunán a Viking elítélt ukrán kapitánya

Hihetetlen: a kedden elítélt Jurij C. megtörve hallgatta az elsőfokú ítéletet, amiben bűnösnek mondták ki, ez azonban nem jelenti automatikusan hajós karrierje végét. A nem jogerős verdikt szerint öt és fél évnyi fogházat kapott, ennyit azonban biztosan nem kell rácsok mögött töltenie, hiszen letartóztatását követően hosszú időre házi őrizetbe helyezték. Az ott töltött napok pedig beleszámítanak majd a jogerősen kiszabott büntetésébe.

A Hableány roncsa a kiemelés után (Fotó: Lakatos Péter)

A bírói döntésből következik, hogy hatévnyi tiltás után visszatérhet majd kapitányi posztjára, azaz még akár az is előfordulhat, hogy szabadulása után a tragédiában részes Viking Sigyn hajóhídján látjuk viszont a Dunán, akár Budapest nagy kikötőjében is, ott, ahonnan hajójával a végzetes útjára indult 2019 májusában.

A Viking orrán látható az ütközés nyoma (Fotó: Laszlo Sulyok)

Jurij C.-ről megbízható, tapasztalt hajósként emlékeznek meg a bírósági vallomások, az odesszai illetőségű 68 éves kapitány kereskedelmi hajókon kezdte szolgálatát, majd az évek során egyre feljebb küzdötte magát a ranglétrán. Évtizedeket töltött Európa folyóin, a Dunát pedig különösképpen ismeri. Németül jól beszél, ami a kontinens hajózási nyelve, így a bázeli, Viking luxushajókat üzemeltető cég állásinterjúján is minden feltételnek megfelelt. Szakmai tekintélyként kezelték a cégnél. A Vikingek fedélzetén a kapitányoknak protokolláris feladatai is adódnak, részben ők a luxusutazás arcai, akik pezsgős köszöntőt mondanak az első vacsoránál és akikkel az utasok fotókat készíthetnek, időközönként beszélgethetnek is. Feladatuk tehát igen összetett, de munkáltatója szerint Jurij C. ezen a területen is kifogástalanul teljesített.

Az áldozatokért égnek a mécsesek (Fotó: Laszlo Sulyok)

A kapitány szabadulása után tehát elviekben visszatérhetne akár a Dunára is. Hatéves tiltásának lejárta előtt a kapitányin kívül más beosztásokat vállalhat a fedélzeten, már ha lesz olyan cég, amelyik foglalkoztatni akarja a tragédiában megtört, szabadulásakor már 70 felett járó ukránt.

Nagy kérdés az is, ő maga hogyan dönt majd: lesz-e még lelki ereje valaha hajóra szállni a 28 áldozatot követelő katasztrófa után?