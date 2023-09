Tragédiába fulladt a nászút, árvíz végzett a szerelmesekkel

Sokan szinte jobban várják a nászutat, mint az esküvőt, hiszen az egy olyan kaland, amit már házaspárként élnek át a szerelmesek. Rengetegen választják Görögországot, ha a nászútról van szó, mivel egy valóban álomszép hely, amit egyszer az életben mindenkinek látnia kell – de nemrég sajnos szörnyű tragédia történt ott.

Még szeptember 6-án árvíz tombolt Görögországban, amikor egy osztrák házaspár éppen a nászútját töltötte ott. A környező házakban mindenki azt tanácsolta nekik, hogy hagyják el az ingatlant és menjenek magasabb helyre, de ők úgy döntöttek, hogy inkább maradnak, és ott várják meg, hogy jobb legyen a helyzet – ez okozta a vesztüket.

Végzetes hiba

Olyan erővel csapott le az árvíz, hogy arra még nem volt példa Görögországban, rengetegen rettegtek a következményektől, hogy mekkora lesz a pusztítás.

Egyedül az osztrák házaspár maradt a környéken, és árvíz sajnos elsodorta az egész házat, mindketten meghaltak.

Csak most sikerült pár vizsgálat után azonosítani a holttestüket, a szerelmesek együtt voltak életük utolsó pillanataiban is, mit sem sejtve arról, hogy többé már nem látják egymást. A tragédia világszerte ledöbbentette az embereket, de sokan bírálták is a házaspárt, amiért nem hallgattak a figyelmeztetésre, és emiatt az életüket vesztették.

Összesen 15-en haltak meg a Görögországban pusztító árvíz miatt, illetve több ezren váltak hontalanná. Sokan jó ideig nem mehetnek vissza az otthonukba a komoly fertőzésveszély miatt, az ország eddigi egyik legsúlyosabb természeti katasztrófájaként emlegetik a szörnyű eseményt.