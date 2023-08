Nagy fordulatot hoz a ma esti telihold több csillagjegynek is augusztusra

Az éjszaka folyamán egy olyan telehold energia lép életbe, ami a kiegyenlítéseket segíti, sőt a Jupiter és a Mars fényszöge a föld jegyekben most az álmok gyakorlati megvalósításában segít. Ennek ellenére az egész egy konfliktuslezáró és kiegyenlítő időszak lesz.

Változásra számíthat augusztusban négy csillagjegy is Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Ma Vízöntő telehold van, ráadásul egy nagyon erős, konfliktusokkal terhelt időszakban vagyunk. A Jupiter hatással van erre az időszakra a Bikából. Meg kell próbálni épp ezért minél békésebben kezelni és rendezni a konfliktusokat, akár hivatalos ügyekben is. A telehold az mindig valaminek a lezárása, befejezése, és ciklusok betetőzése

- nyilatkozta az asztrológus.

Kapcsolatok és szerelem terén a Vénusz most rertográd az Oroszlánban, ami egy nagyon tüzes és szenvedélyes jegy, így ez egy nagyon nagy lehetőség mindenkinek az érzelmi gyógyulásra. Lehetnek negatív érzelmek is, azonban segíteni fog az időszak átvészelésében a csillagok állása. Baki Réka szerint most az Oroszlán csillagjegyűeknek a legfontosabb a büszkeség és az ego csökkentése, a méltóságra és a hiúságra való odafigyelés.

Az egészség terén a Merkúr, a Marssal együtt a Szűzben áll, ami leginkább arra utal, hogy érdemes orvosi vizsgálatokra eljárnunk, utánanézni a dolgoknak.

Összességében tehát egész augusztus arról szól asztrológiai szempontból, hogy mindenért nagyon sokat fogunk tudni tenni, és ezt a csillagok állása támogatja majd. A fókuszban a kapcsolatok és konfliktusok vannak, így felbukkanhatnak régi szerelmek és barátok is az életünkben. Továbbá a hónap végére a nehézségekből szinte bármelyik csillagjegy jól jöhet ki, mivel a bolygók állása is jó, ami szerencsére utal az augusztusi időszakban. Mindez vonatkozik az anyagiakra és a munkára is.