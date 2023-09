"Attól félek, nem láthatom a kisfiam felnőni" – szívszorító diagnózist kapott a fiatal anyuka

Egyszer már megküzdött a rákkal és ő került ki győztesen. Akkor azt hitte, végre eltűntek a sötét fellegek a feje felől. Sajnos azonban a betegség most újra visszatért, méghozzá kegyetlenebb formában, mint korábban. A 33 éves anyának most azzal kell megbarátkoznia: sajnos nagyon valószínű, hogy nem láthatja felnőni a fiát, nem lehet mellette, amikor belép a felnőtt életbe. Az angliai Sandwellben élő Kalie Bishop 2021 decemberében tudta meg, hogy mellrákja van. Épp karácsony előtt derült ki, ő azonban tudta: erősnek kell maradnia. Mindig mosollyal az arcán járt a kezeléseke, és a műtétekkel együtt tavaly ősszel végre fellélegezhetett, ugyanis a daganat eltűnt a szervezetéből.

Katie-nek egy 12 éves fia van. Fél, hogy nem láthatja felnőni Fotó: GoFundMe

Idén nyáron azonban azt tapasztalta, egyre nehezebben alszik éjszakánként, valamint visszatérő fájdalom kínozta. Sajnos kiderült, miért: a rák visszatért, ráadásul szétterjedt a szervezetében, többek közt a gerincében is megjelent a daganat. Szerettei most adománygyűjtésbe kezdtek, egy kísérleti kezelésben reménykednek, ami jóval nagyobb túlélési esélyekkel kecsegtet. Jelenleg ugyanis legfeljebb 3-4 évet jósolnak az édesanyának az orvosok, ezzel a kezeléssel azonban akár 10 évet is élhet, azaz sokkal tovább ott lehet a kisgyermeke mellett.

– Katie megmentése mindent jelentene nekünk. Ott kell legyen a kisfiának. Így jobb esélyei lehetnek az életkezdésben – jelentette ki Katie testvére, Louise, aki úgy érzi, minden egyes plusz év, amit az édesanya a kisfiával tölthet, ajándék mindkettejük számára.

Louise arról is mesélt, testvére az előző betegségét is rendkívüli erővel viselte, így biztos benne, hogy most is így lesz:

Olyan beteg volt, hogy még egy szendvicset sem tudott készíteni.

Még mindig szívszorító visszagondolnunk rá, min ment keresztül, mosolyogva, mégis mindig ott volt a családja mellett. Élete legnehezebb harcán van túl, ünnepeltünk, mindenki a fellegekben volt, és erre visszatért a betegség. Meg akarjuk menteni Katie-t. Ő a mindenem. Ő nem csak a testvérem, de a legjobb barátom is.

A család egyébként rendkívül hálás minden támogatásnak, amit kapnak. Biztosak benne: ha sikerül megkapnia ezt a kísérleti kezelést, Katie képes legyőzni a rákot.

