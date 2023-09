Óriásit hibáztak az orvosok: édesanyja szíve alatt, ikertestvére mellett halt meg a baba

Elvesztette egyik gyermekét egy ikrekkel várandós 28 éves édesanya, mert az orvosok nem tájékoztatták arról, hogy terhes. A walesi Shauna Samuel Törökországba utazott egy súlycsökkentő műtétre, de hamar rájött, hogy valami nincs rendben. Az operációt követően nem tudta abbahagyni a hányást, amikor pedig visszatért az Egyesült Királyságba, kiszáradással kórházba került.

Elvesztette egyik gyermekét egy ikrekkel várandós 28 éves édesanya Fotó: Pixabay

Az orvosok több vizsgálatot is végeztek rajta, és közölték vele, hogy nyolc hetes ikrekkel várandós. Az egyik gyermek azonban tragikus módon, 13 hetesen elment.

„Ez azt jelenti, hogy öthetes voltam, amikor elvégezték a műtétet.

Nyilvánvalóan az orvosok Törökországban ezt látták a műtét előtti tesztjeim során, és nem mondták el nekem, és elvégezték a műtétet.

Miért nem mondták el? Nem is adtak választási lehetőséget” – fakadt ki a fiatal kismama.

Miután a walesi orvosok közölték vele a hírt, felkereste a törökországi kórházat, és megkérdezte, miért nem szóltak neki a terhességéről a vizsgálatok során. A műtét előtt ugyanis vérvételen és ultrahangon is átesett. Azonban több mint hat hete hiába vár magyarázatot, miközben meg nem született babája tragikus elvesztésével is meg kell küzdenie - írja a The Sun.