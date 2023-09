Óriásit bukott a piti magyar tolvaj, ez lett a veszte

Magyar állampolgárt kergettek a rendőrök a felvidéki Révkomromban. A férfi az egyik asztalról észrevehetetlenül ellopott egy pénztárcát. A tolvaj dörzsölhette a markát, ugyanis a tárcában 700 eurót, vagyis majdnem 300 ezer forintot talált. A hirtelen jött meggazdagodás után viszont hamar elhagyta őt a szerencséje.

A férfi hamar eljátszotta a lopott pénzt Fotó: Pexels

A lopás után azonnal elviharzott az étteremből. Csak pár perccel később tűnt fel a pénztárca tulajdonosának, hogy valaki meglógott a pénzével. Azonnal értesítették a rendőrséget, amely pedig két járőrrel kezdte keresni a feltételezett elkövetőt. Több helyre is benéztek, reménykedve, hogy megtalálják a tolvajt. Végül az egyik helyi játékteremben sikerült elkapniuk. Az étteremből ugyanis kaptak egy fotót, és az alapján odabent felismerték a fickót. Igazoltatták, kiderült, hogy az illető egy 31 éves magyar állampolgár.

A tolvaj férfi nem próbált meg kifogásokat keresni, szinte azonnal beismerte tettét, de azt állította, a pénzt már el is játszotta. Ezután pedig megpróbált kereket oldani a rendőrök elől, de azoknak szerencsére sikerült hamar elkapniuk. A járőröknek végül kényszerítő eszközöket is be kellett vetniük, mivel a tolvaj ellenállt az őrizetbe vételnek. Beültették a rendőrautóba és meg se álltak vele a kapitányságig, ahol a megkezdett hivatalos büntetőeljárás keretén belül eljárást indítottak ellene.