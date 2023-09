Mindenki őt siratja - Halálában is utasait mentette Alajos, a hős buszvezető

S. Alajos mindig is a vezetést tekintette hivatásának. Az ismerősei és az utasai is kiváló buszsofőrnek tartották, mellette mindenki biztonságban érezte magát. Most nagy valószínűséggel éppen neki köszönhető, hogy nem történt még nagyobb tragédia, amikor kedden reggel 7 órakor egy Balavásár irányába haladó teherautó pont az ő buszába csapódott egy balra ívelő kanyarban.

Alajosnak esélye sem volt a baleset túlélésére, és vele együtt meghalt az egyik utasa, a munkába igyekvő Hajnal is.

Rengetegen gyászolják a két áldozatot Fotó: Pixabay

Alajost a családtagjain kívül is rengetegen gyászolják.

- 45 évesen még nagyon fiatal volt ahhoz, hogy ilyen értelmetlen halált haljon. Hiányozni fog a sziporkázó személyisége. Egy fantasztikus ember volt, ráadásul mindig biztonságban éreztem magamat, ha ő vezetett – mondta a Borsnak a sofőr egyik ismerőse.

A balesetben a halottakon kívül még 13-an megsérültek. Egy részüket a helyszínen ellátták, a többieket kórházba szállították.

Erre nincsenek szavak! A baleset utáni helyszínelés legalább fél napig tartott. Mindenütt törmelékek hevertek, az aszfaltot pedig betöltötte a buszból kiömlő olaj. Hallottam a baleset pillanatában a hatalmas robajt, majd az elkeseredett kiáltásokat.

Többen is megpróbáltak Alajosnak és Hajnalnak segíteni, de már semmit sem tehettek. Amíg élek, nem felejtem el ezt a borzalmat – tette mindehhez hozzá egy szemtanú.

Alajos 10 évvel ezelőtt kötött házasságot. A felesége révén két nevelt lánya van, ám őket saját gyermekeiként szerette.