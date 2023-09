Durva látvány: úgy tarolta le a kamionos az autóst az M1-esen, hogy észre sem vette

"Van, hogy fájdogál..." - Marics Petit a lábtörése sem gátolja a Dancing with the Stars parkettjén

Október 14-én indul a Dancing with the Stars negyedik évada, ahol Marics Peti is megmutatja, mit tud a parketten. A rajongók azonban aggódnak, hogy vajon bírni fogja-e a lába az erőltetett tempót...