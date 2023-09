Egy nappal a tragédiát követően megszólalt a fehérvári repülőnap szervezője is

Ahogy azt korábban is megírtuk, egy édesapa, és felnőtt fia vesztette életét a börgöndi, Székesfehérvár melletti repülőnapon, amely tragédiával végződött. A baleset vasárnap délután történt, amikor is Rózsavölgyi Árpád, és Vilmos gépe bemutatózás közben a földbe csapódott. Most megszólalt az esemény szervezője is.

A vizsgálat elkezdődött, pilótahibára gyanakodnak. Fotó: GABOR FEHER

Szilády Dezső, a székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület elnöke a társaság Facebook oldalán tett nyilatkozatot:

A székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület hónapok óta, erejét megfeszítve készült a sorrendben 28. Börgöndi Légiparádéra, amely nap dátuma sajnos most már örökre fekete betűkkel kerül be a szervezet és a város emlékkönyvébe. A bekövetkezett légikatasztrófa miatt a vasárnapi lett az első befejezetlen repülőnap. Az egyesület tagjai egy emberként, mély megrendüléssel a szívükben fejezik ki együttérzésüket az elhunyt repülősök családtagjai felé, felmérhetetlen súlyú gyászukban osztoznak, az áldozatok emlékét tisztelettel megőrzik.

Mivel a repülőgép a rendezvényen résztvevő parkoló autók közé csapódott, így a légi katasztrófának több sérültje is lett. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, az MTI-nek tett közlése szerint a két halotton kívül, még négy ember égési sérüléseket szenvedett. A feol.hu azóta közölte, hogy két főt súlyos égési sérülésekkel szállítottak Budapestre, a Honvédkórházba. Mindketten 8 napon túl gyógyuló, másod-, illetve harmadfokú égési sérülésekkel rendelkeznek, de állapotuk jelenleg stabil.

Szilády Dezső erre is kitért posztjában:

Az Albatrosz Repülő Egyesület mielőbbi, gyors gyógyulást kíván a tragédia sérültjeinek, felajánlja segítségét és támogatását mindazoknak, akik vétlen áldozatai lettek a bekövetkezett balesetnek.

Kiemelte, hogy az egyesület tagjai továbbra is elkötelezetten dolgoznak azért, hogy a több mint százéves székesfehérvári repülés fennmaradjon és a tragédia után a létesítménnyel együtt tovább fejlődjék. Bíznak benne, hogy az elmúlt közel harminc évben sok-sok tízezer látogatójuk értékeli mindazt a munkát, amit elvégeztek eddig, továbbá melléjük állnak és kitartanak mellettük a jelenlegi helyzetben is.