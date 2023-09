Szakember fedte fel a titkot: ezért hagyd el az édesítőszereket azonnal

Idén június óta kapott nagy médiafigyelmet az édesítőszerek használata és hosszútávú következményeik, miután a WHO egy olyan kutatást tett közzé, amely szerint több édesítőszer is rákkeltő hatású lehet. Ezért most Dr. Sam Megalli gyógyszerész fel akarja hívni rá a figyelmet, hogy milyen veszélyekkel járhatnak az édesítőszerek, és hogy miért ne cseréljük édesítőszerre a cukrot.

Cukor, barna cukor, édesítőszer: mindenki mást szeret, de vajon mi a legegészségesebb? Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Egészséges életmódra akarnak törekedni az emberek, ezért alternatív megoldásokat keresnek, hogy csökkentsék a bevitt kalóriákat, de közben ízesítsék az ételeiket, italaikat. Csábító lehetőségük mögött azonban veszélyek rejtőznek

– kezdte beszámolóját a gyógyszerész a New York Postnak. A férfi 5 pontban szedte össze a problémát az édesítőszerekkel kapcsolatban.

1. Megzavarja a természetes anyagcserénket

Dr. Megalli szerint az édesítőszerek képesek megzavarni az anyagcsere-folyamatainkat. A kalóriahiány ellenére a mesterséges édesítőszerek továbbra is inzulinválaszt válthatnak ki, hasonlóan a normál cukorhoz. Ezáltal nagy mennyiségben fogyasztva olyan problémákhoz vezethet, mint az inzulinrezisztencia, vagy a 2-es típusú cukorbetegség.

2. Ördögi kör az édesítőszer

Egy édes üdítő ízére vágysz, de nem akarsz cukros italt venni? Ördögi körré válhat, hogy ha az édes utáni sóvárgás miatt több édesítőszeres üdítőt fogyasztasz el, mintha azt egy sima üdítőbőt innál meg. Ugyanis lehet egy pohár kóla jól esne, de inkább fél liter zéró kólát öblítesz le, és máris ugyanott vagy.

3. Tévhit, hogy a cukor kizárásával fogyni tudunk

A szakember szerint a legtöbben azt hiszik, hogy a "diétás" üdítők ivásával súlyt lehet veszíteni. A gyógyszerész szerint azonban soha nem volt olyan jellegű kutatás, ami bizonyította volna, hogy az édesítőszerek kizárólagos használatával fogyni lehetne. Viszont az édesítőszerek használata miatt "kiéhezik" az ember az édes ízre, és többet fogyaszt más ételekből, mint egyébként tenné. Néhány kutatás pedig arra szerzett bizonyítékot, hogy valószínűbb a súlygyarapodás, mint sem a fogyás, amennyiben valaki teljesen átáll a cukorról az édesítőszerre.

4. A belek egészségének sem tesz jót

A legújabb kutatások szerint a mesterséges édesítőszerek megzavarhatják a beleinkben található kényes egyensúlyt

– tette hozzá a gyógyszerész. A bél mikrobiom rendszere fontos szerepet tölt be az emberi test egészségében, így akár egy-egy apró élettani elváltozás is nagyban befolyásolhatja. Ahogy pedig a mondás tartja: "minden betegség a belekben kezdődik".

5. Neurológiai problémák az édességek miatt

Az agyunk úgy van bekötve, hogy az édességre, mint jutalomra tekintünk. A szakértő szerint az édesítőszerek intenzív íze pont azt okozza, hogy csökkenti a szervezet elégedettségét az édes ízzel szemben, és így egyre többet fogunk kívánni. Ez potenciálisan túlevéshez, és az édes ételek túlzott kedveléséhez vezethet. Dr. Sam Megalli hozzátette, hogy annak sincs semmi értelme, hogy egyik pillanatról a másikra valaki drasztikusan megváltoztassa az étkezési szokásait. A gyógyszerész szerint ha életmódot akarunk váltani, akkor fogyasszunk több növényi, és rostban gazdag ételt, és a cukros, vagy éppen édesítőszeres üdítőket cseréljük vízre. Az étrendünket pedig szépen lassan egészségesebbé tehetjük, ha rendszeresen egyre több egészséges ételt és italt fogyasztunk.