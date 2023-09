Bármikor eljöhet a Messiás: hívők állítják, hogy már 3 fontos prófécia is valóra vált

Három bizarr esemény jelezheti a világvégét az összeesküvés-elméletek hívei szerint. A szokatlan közel-keleti események hármasa a „2000 év után az első vörös üsző” születésével kezdődött Izraelben, amely állat a kereszténységben és a judaizmusban is az „idők végéhez” kapcsolódik.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

A születés bejelentése után egy másik állítás is felbukkant, miszerint halak és növények töltik fel a Holt-tenger víznyelőit, a sós, barátságtalan környezet ellenére. A furcsa események trilógiája akkor vált teljessé, amikor egy kígyó siklott ki az izraeli Nyugati Falból (Siratófalból), az ott imádkozó hívők legnagyobb meglepetésére.

Egyes internetezők úgy vélik, hogy ez a három esemény a Messiás eljöveteléről szóló prófécia beteljesülésének a jele lehet.

A „vörös üsző” megszületése

A beszámolók szerint a „vörös üsző”, más néven vörös tehén még 2018-ban született meg Izraelben, ami már akkor olyan félelmeket keltett, miszerint a napjaink meg lehetnek számlálva. A judaizmus szerint a vörös tehén születése és feláldozása megelőzte a jeruzsálemi Harmadik Templom építését. A mainstream ortodox judaizmusban a templom újjáépítése pedig a zsidó Messiás eljövetele előtt várható.

A születést a YouTube-on jelentette be a The Temple Institute, amely szerint a borjút és az anyját is széles körű vizsgálatnak vetik alá, hogy megállapítsák, hogy a tehén „hibátlan”. Az ellenőrzések után rabbinikus szakértők megerősítették, hogy az állat „a bibliai vörös üsző valószínű jelöltje”.

Halak bukkannak fel a Holt-tengerben

Ha ez nem lenne elég furcsa, a születést az követte, hogy állítólag halakat találtak a Holt-tengerben, egy olyan területen, amelyet a víz magas sótartalma miatt lakhatatlannak tartanak. A híresen sós tenger körülbelül 37%-os sótartalommal büszkélkedhet, ami 10-szer sósabb, mint az óceán. A sótartalom olyan magas, hogy a látogatók szinte erőfeszítés nélkül lebeghetnek a felszínen, de ez a tengeri élővilág számára meglehetősen barátságtalan környezetet jelent.

Noam Bedein fotóriporter azt állítja, hogy a víztömeg „minden, csak nem halott”, úgy nyilatkozott:

A föld legmélyebb pontján a prófécia valóra válik. Ezékiel, az Ószövetség papja és prófétája az idők végezetére vonatkozó próféciájában előre látta a Holt-tenger életre kelését. Ezékiel 47: 8-9 szerint: „Nagyon nagy lesz a halak sokasága”.

Bedein még azt is hozzátette:

Egy hely, amely a bibliai időkben egykor átkozott volt, most el lehet jönni ide a Holt-tengerhez, felfedezni a víznyelőket, és halakat látni ott, ahol a víz visszahúzódott.

Kígyó mászik elő a Siratófalból

A furcsa találkozások sorát lezárva a Times of Israel arról számolt be, hogy néhány évvel ezelőtt egy kígyó mászott ki a Nyugati Falból, megijesztve az embereket az ima közepén. A Nyugati Fal Öröksége Alapítvány által közzétett videofelvételen látható, amint a nagy hüllő előbújik a szent helyen lévő lyukból, majd elriaszt egy galambot. Egyesek szerint ez az interakció azt mutatja, hogy „veszélyes időket” élünk.

Más közösségi média felhasználók a hátborzongató pillanatot a Teremtés könyvéhez hasonlították, amelyben Ádámot és Évát megkísértették az Édenkertből - írja a Daily Star.