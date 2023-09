"Nem is tudom mit mondhatnék. Könnyeimet hullajtva írom a sorokat. Egyszerűen soha nem gondoltam volna, hogy bármikor is te leszel az az ember, akit most minden ismerős-család-barát sirat. Csodálatos anyuka, feleség, testvér voltál és az is maradsz örökre. Soha nem felejtünk téged!"