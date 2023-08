A sztárok is kíváncsiak voltak az atlétikai világbajnokság zárónapjára

Vasárnap ért véget a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság, ahol a sportolók naponta tettek csodát. A hatalmas Nemzeti Atlétikai Központban megrendezett eseményre nem csak külföldiek, de a magyarok is kíváncsiak voltak, és a sztárok közül is sokan kilátogattak, hogy részesei legyenek a nem mindennapi sporteseménynek. Pikali Gerda és férje, Rékasi Károly, Monoki Lehel, Péterffy Lilli és Szarvas Andi is jelen voltak. Andi elmesélte, hogy hatalmas élmény volt számára egy világbajnokságon szurkolni.

Mindig sportoltam, de nem követtem annyira a sportokat. De kint lenni és hallani, látni az embereket, ahogy szurkoltak, lúdbőröztem! A vasárnap délelőtti futást csak a tévéből figyeltem, de nagyon büszkévé tett, hogy ilyen szép városban, mint Budapest rendezték meg ezt a sporteseményt

– mosolygott. – Mindenkinek látnia kell legalább egyszer egy ilyen csodás eseményt. Az öcsém is nagyon jól focizik, – bár ő még fiatal –, de rengeteget járok vele meccsekre, hogy lássa, milyen lesz, ha felnőttként fog egy arénában játszani. A meccseire is sokszor elmegyek, olyankor én is rengeteget szurkolok, kiabálok neki, pedig nem vagyok az a fajta – nevetett a szépségkirálynő, aki azt is elárulta, hogy mostantól sokkal nagyobb figyelemmel fogja követni a különböző sporteseményeket és igyekszik majd minél többször kilátogatni rájuk.

Szarvas Andi nagyon élvezte a lelátó atmoszféráját (Fotó: Instagram/Szarvas Andi)



Monoki Lehel vérbeli sportriporterként természetesen kint volt vasárnap a stadionban, bár most nem a munka, hanem a szórakozás céljából érkezett az Atlétikai Világbajnokságra.

Péterffy Lilli nagyon jó helyről tekinthette meg az utolsó napon pályára lépő sportolókat. A dj-t egy másik megtiszteltetés is érte, ugyanis a rendezvény after partyján ő is zenélhetett a bulizni vágyóknak.

Fotó: Instagram/Péterffy Lilli

Gyenesei Leila, egykori csapatvilágbajnok öttusázó is a lelátóról követte végig az izgalmasabbnál izgalmasabb megmérettetéseket. Az anyuka kiemelte az elért magyar sikereket is:

– Világbajnoki bronz, világbajnoki 4. helyezett magyar versenyzők, 100-as döntő! Óriási sportélmeny!

Tücsi férjével és gyermekükkel együtt élvezte a sportműsort. Idilli hangulatban osztottak meg egy élményvideót és véleményezték is az átélteket.

– Volt atlétaként azt mondom, hogy kihagyhatatlan élmény az Atlétikai vb… de ahogy láttam, az egész ország egy emberként szurkolt minden magyar versenyzőnek! Fantasztikus hangulat, példaértékű sportolók… – osztotta meg követőivel a sztáranyuka.