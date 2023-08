Szentkirályi Alexandra kiderítette: innen kapta a nevét az ország tortája

Mi az: fügés, karamellás, tokaji aszús és most mindenki erről beszél? – teszi fel a kérdést Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. Ez nem más, mint az idei év ország tortája, a Spicces füge respektus. De vajon honnan kapta a nevét? Többek közt erről is beszélt a kormányszóvivőnek az édesség megalkotója, Lakatos Pál szigetszentmiklósi cukrászmester, aki egyébként már a korábbi években is dobogós helyezést ért el a versenyen, idén pedig övé lett a legjobbnak ítélt kreáció.

A 2023-as Magyarország Tortája augusztus 18-tól, azaz mától már megkóstolható a Szent István napi ünnepségek keretében, a Magyar Ízek Utcáján.