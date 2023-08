Annyira be volt állva, hogy az se zavarta, hogy rendőrök szeme láttára karambolozott

Igencsak bizarr eset zajlott le a minap, egész konkrétan augusztus 19-én, szombaton nem sokkal dél előtt Budapest XIV. kerületében. Egy sofőr ugyanis úgy gondola, hiába ütközött a rend őrei szeme láttára Zuglóban, a Mogyoródi út és Róna utca kereszteződésében egy másik személygépkocsival, kereket oldhat. El is hajtott a helyszínről annak rendje és módja szerint, és noha a zsaruk a nyomában voltak, ő a legnagyobb természetességgel hagyta figyelmen kívül az őt követő rendőrautó megállásra felszólító jelzéseit, ráadásul menekülés közben még duplázott is, ugyanis egy másik autóval is ütközött. Végül az Ajtósi Dürer sor és a Stefánia út kereszteződésében fogták el – írja a Police.hu oldala.

A zsaruk jelenléte sem zavarta: továbbhajtott a karambolozó sofőr Fotó: Police.hu

Hamarosan kiderült: nem véletlenül volt ennyire "bátor" a sofőr: vérében ugyanis alkoholt találtak, nála pedig kábítószert. Ami azonban nem volt nála, mert olyanja eleve nem is volt: vezetői engedély.

A 29 éves román állampolgárt a XIV. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő, ahol kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást vele szemben. Emellett felelnie kell még engedély nélküli és ittas vezetés miatt, valamint számos közlekedési szabály megsértéséért.

A férfi ámokfutásának történetében tényleg annyi csupán a szerencse, hogy végül senki sem sérült meg: könnyen elképzelhető ugyanis, mi történt volna, ha a sofőr picit jobban rálép a gázpedálra, vagy egy másik autó helyett netán egy gyalogossal ütközik...

Autós üldözés az M2-esen

Úgy tűnik, ez a hónap a rendőrök elől menekül ámokfutókról szól. Emlékezetes: augusztus elején egy mercis 200-zal menekült a zsaruk elől az M2-esen. Végül akciófilmbe illő manőverrel kényszerítették megállásra. Az akkori sofőr, N. Csaba ugyancsak jogsi nélkül ült volán mögé.