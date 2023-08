3 éves kislányával az autóban balesetezett a részeg apa - Videó

Hatalmas sebességgel, fékezés nélkül szakította át egy Lajosmizsei ház kapuját a részegen vezető édesapa. A kocsi végig száguldott az udvaron, majd a kertben egy álló autónak csapódott. Az elképesztő balesetet a ház biztonsági kamerája rögzítette.

A csöppség életét a gyermekülés mentette meg / Fotó: Tények

A szomszédok a csattanásra riadtak fel. Egy férfi vezette a kocsit, részegen, úgy hogy hároméves kislánya is mellette ült.

- Hallottuk egy nagy csattanást. Kijöttünk és akkor láttuk, hogy ottan sokan összegyűltek itt a sarki szomszédok, oszt akkor próbálnak segíteni a bajba esetnek. Találtak ott egy kislányt, kiemelték, kijöttek a házigazdáék is, hogy mi történt – nyilatkozta a Tényeknek az egyik szomszéd.

A felvételek alapján az ámokfutó egyáltalán nem lassított. Több mint százzal törte át a kaput, majd az udvaron álló kocsit is letarolta, majd megjelentek a ház lakói. A sofőr ezután megpróbált kimászni, vagy inkább kiesett a kocsiból, annyira részeg volt. A kislánya életét a gyerekülés mentette meg. A Tények azt is megtudta, hogy a férfinek ráadásul jogosítványa sem volt, és még az autót is édesapjától kérte kölcsön.

