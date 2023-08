Novák Katalint óvóhelyre kellett szállítani Kijevben

Ijesztő hírek érkeztek Ukrajnából. Az országban dúló háború miatt általános a rakéták és golyók süvítése a szélben, vagy éppen az, hogy még az ország fővárosában is felharsognak a légiriadók hangszórói. Novák Katalin magyar köztársasági elnök azonban hatalmas bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor meglátogatta a szerencsétlen helyzetbe levő országot. Azonban miközben kíséretével Kijevben tartózkodott, felharsant a légiriadó ismert hangja, és a többi politikussal együtt maga Novák Katalin is lement a föld alatt elhelyezett óvóhelyre. Erről egy fotó társaságában számolt be Instagram-oldalán a politikus.

A köztársasági elnök további videókat osztott meg a 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztorijában. Ezeken látható, hogy a Terrorelhárítás fegyveres katonái egy percig sem mozdultak el mellőle, így biztonságban tudhatjuk Novák Katalint. A politikus egyébként a mai nap meglátogatott egy olyan ideiglenes óvodát is Kijevben, amelyet az Ökomenikus Segélyszervezet működtet, magyar támogatással. Ide pedig nem üres kézzel ment, hanem az ismert magyar rajzfilm a kockásfülű nyúl plüssfiguráját vitte ajándékba a kisgyermekeknek.