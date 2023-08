"Többet akarunk a kötelezőnél" - Novák Katalin megnyitotta az atlétikai vb-t

A köztársasági elnök kiemelte: a sporton keresztül megtapasztalhatjuk a nemes, tisztességes küzdelmet, s ezt az egymás tiszteletén alapuló versengést az élet többi területére is érdemes átültetni.

Az atlétikai világbajnokság elsősorban a kiemelkedő sportolói teljesítményről szól - mutatott rá Novák Katalin, hozzátéve: a szervező magyaroknak mégis jóval többről, hiszen az élsportot és az egészséges élet alapjául szolgáló tömegsportot is ünnepeljük.

"A sportra és sportversenyekre szükség van akkor, amikor könnyebb, és akkor is, amikor nehezebb idők járnak. Hiszen egy ilyen esemény felemel, elemel a hétköznapi problémáktól. Miért éppen Budapest? - tette fel a kérdést köszöntőjében Novák Katalin. - Mert mi, magyarok, ezer éve állunk a vártán itt, Európa szívében. Éppen holnap ünnepeljük államalapító Szent István királyunk napját, akinek köszönhetően Magyarország a nyugati kereszténység útjára lépett. Mert a világbajnokságon résztvevőknek és az ide látogatóknak magas színvonalú versenyfeltételeket és biztonságos körülményeket garantálunk. Mert amellett, hogy Budapest fent van a világ kulturális és turisztikai térképén, az elmúlt tíz évben hazánk több, mint negyven Európa- és világbajnokságnak, nemzetközi sportdöntőnek adott otthont. Mert többet akarunk a kötelezőnél. Szívből jövő lelkesedéssel, a magyaroktól megszokott kreativitással és eredményesen kiharcolt, széles társadalmi összefogással teszünk eleget a házigazda feladatainak".

Fotó: CSUDAI SÁNDOR - ORIGO

Az államfő köszönetet mondott mindazoknak, akik a világbajnokság békés megrendezéséhez szükséges feltételeket és támogatást biztosították. "Jó, amikor képesek vagyunk egységet mutatni! S mert jó házigazda hírében állunk, azt szeretnénk, ha Önök jól éreznék magukat nálunk. Ha az atléták életük legjobb eredményét nyújtanák. Ha a vendégségbe érkezők a sportélményen túl nemzeti kultúránkat, világszép fővárosunkat, a magyar emberek kedves, nyitott természetét és messze földön híres gasztronómiánkat is megízlelhetnék. Ezért a legjobbat mutatjuk magunkból. Olyanok leszünk, amilyennek magunkat is látni szeretnénk" - tette hozzá az államfő.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt, és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfimaraton 27-én reggel 7-kor rajtol.

Novák Katalin kitért arra is, hogy az olimpiai pályázat örökségeként épülhetett meg a ferencvárosi szabadidő- és sportpark, benne az új atlétikai központtal.

"Rozsdából született arany. A Duna-partra visszatért az élet. Büszke vagyok rá, hogy a szervezők a nehéz körülmények közül érkezők számára is lehetővé teszik a személyes szurkolást. Büszke vagyok rá, hogy miközben most ért véget Budapesten Európa egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiválja, megmutatjuk, hogy fesztiválhangulatot lehet a sporthoz kapcsolódóan is teremteni. Büszke vagyok rá, hogy százezreket sikerült sportolásra bírni a világbajnoksághoz kapcsolódóan. És büszke vagyok a szervezőkre - köztük - önkéntesekre, akiknek köszönhetően itt lehetünk ma" - mondta Novák Katalin, eredményes és sérülésmentes versenyzést kívánva a világbajnokság résztvevőinek.