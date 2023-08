Nagy a baj! Rohammentő vitte kórházba a magyar maffiózót

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, a dunaszedahelyi maffia, azaz a Sátor-banda vállalkozójának titulált Horváth Lehel kezdetben életfogytiglani börtönbüntetést kapott, most viszont ügye újratárgyalásra kerül. Ennek az volt az oka, hogy időközben újabb bűntényekre derült fény. A február óta zajló megismételt büntetőpernek még csak kilenc tárgyalási napja volt, de augusztus 10-én már harmadszor riasztottak hozzá mentőt a Specializált Büntetőbíróság épületébe, mert Horváth rosszul érezte magát.

Fotó: Paraméter

Augusztus 10-én hiába vártak Horváth Lehelre a bíróságon, hogy a dunaszerdahelyi maffia egykori vezető tagja, Kádár Krisztián tanúként vallomást tehessen a büntetőperén, a vádlott nem érkezett meg időben a tárgyalásra. A férfi kora reggel a börtönorvosnál tett látogatást, mivel visszatérő egészségügyi panaszai miatt a bíróság előírta, hogy minden tárgyalás előtt kivizsgáláson kell résztvennie. Az orvos ki is állította az igazolást: a vádlott alkalmas a tárgyaláson való részvételre, tehát a rabszállító el is indult Horváthtal a pozsonyi börtönből a bazini Specializált Büntetőbíróságra.

A bíróság előtt parkolt le a mentőautó Fotó: Paraméter

Szétfűrészelt koponya

Horváth dermesztő vallomásokat tesz arról, kivel és hogyan végeztek a Sátor - maffia tagjai, akik aztán saját főnüküket is eltették láb alól. Miként kell megfojtani az áldozatot, szétfűrészelni a fejét, lángvágóval széthasítani a koponyáját, ha ki akarják szedni belőle a bizonyítékként szolgáló golyót, hogyan kell ledarálni a emberi testet és a Kis Dunába dobni a maradványokat - erről mind részletesen beszélt az egykoron csótfai birtokán két oroszlánnal is élő bandatag. Horváth a dunaszerdahelyi tízes gyilkossággal kapcsolatban is sok infomációval bír, az 1999-ben, a Fontana bárban végrehajtott kivégzéssel azóta két magyart, egy felvidékit és egy budapestit gyanúsítanak.

Szimulál vagy tényleg nagyon beteg?

A bíróságra vezető úton komplikációk adódtak: Horváth Lehel súlyos rosszullétre panaszkodott, ezért a börtönőrök útközben mentőt riasztottak hozzá. Nem sokkal azután, hogy a rabszállító megérkezett a bíróságra, a mentő is leparkolt az intézmény elé. Kétórás várakozás után végül a mentők üres kézzel távoztak, mivel Horváthnak nem volt szüksége kórházi kivizsgálására és ellátására.

Mielőtt a tanúkihallgatás elkezdődött volna, Horváth szót kért, és mint az összes eddigi tárgyalásán, hogy jelezze, nincs olyan egészségügyi állapotban, hogy koncentrálni tudjon az eljárásra.

Kilenc hónapja várom, hogy a gerincproblémáimat orvosolják, ebből kifolyólag nagy fájdalmaim vannak ülés közben. Tovább folytatódnak a vérnyomásproblémáim és más egészségügyi problémáim is. (...) Újra arra kérem a bíróságot, hogy halassza el ezeket a tárgyalásokat addig, míg nem gyógyítják meg a gerincfájdalmaimat.

– kérte a vádlott.

A vádat képviselő ügyész az elhangzottakra reagálva kijelentette:

Horváth állítólagos rosszulléteit obstrukciónak, vagyis az eljárás akadályozásának tartja.

Az előzetes letartóztatásban lévő Horváth először áprilisban, majd májusban is rabszállító helyett mentőautóval távozott a bíróságról. Horváth egyébként még legfeljebb másfél évet tölthet vizsgálati fogságban, a szlovák törvények ugyanis öt évben maximalizálják azt az időtartamot, amíg egy gyanúsítottat vagy vádlottat ítélet nélkül előzetes letartóztatásban lehet tartani. Tehát ha 2025 áprilisáig nem ítélik el, akkor utána már szabadlábon védekezhet. A bíróság ezt a határidőt tolhatná majd ki pár hónappal, ha bebizonyosodna, hogy Horváth csak időhúzás céljából panaszkodott egészségügyi állapotára.