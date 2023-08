Félelmetes dologról beszélt az időutazó, ez mindent megváltoztat

Az esetek többségében a jövővel kapcsolatos jóslatokkal szórakoztatja félmilliós követőtáborát az Eno Alaric név mögé bújó TikTok-felhasználó, aki állítja magáról: időutazó, és mint ilyen, komoly tudással rendelkezik az eljövendő napokól, amit nem is akar magában tartani. Az sem különösebben keseríti el, hogy sci-fiket megidéző jóslatai nem igazán akarnak bejönni.

Felfedi a titkokat, vagy csak fantasztikus történetek kliséit puffogtatja?

Most azonban eltért a "jól bevált formulától", és valami olyanra hívta fel a figyelmet, ami már most itt van, ezekben a pillanatokban is. Friss videójában arról számol be: noha még nem hozták nyilvánosságra, de már felfedezték a rák ellenszerét. Az AOH1996-ra keresztelt csodaszer képes elpusztítani a rákos sejteket. Noha még nem teljes mértékben hatékony, de így is hatalmas áttörésnek számít, ráadásul hamarosan sokat fejlesztenek rajta – mondja a titokzatos gyógymódról.

A magát időutazónak valló tartalomgyártó rákgyógyszerrel kapcsolatos kijelentése egyébként kivételesen nem is olyan légből kapott információ: a BioNTech kutatói például már tavaly ősszel arról beszéltek, hogy előrehaladott kutatások folynak, és úgy vélik, 10 éven belül már megkezdhetik a halálos betegség elleni vakcinák gyártását.

A videó második fele már picit (na jó, sokkal) elrugaszkodottabb, eszerint ugyanis az áttörést mókusok agyalapi mirigyéből kivont folyadékok segítségével érik el, ráadásul (és itt jön az igazán rémisztő rész!) azoknak a tudósoknak, akik részt vettek ebben a tudományos áttörésben, hamarosan nyomuk vész.