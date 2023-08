"Azt éreztem, hogy beleőrülök"– Megszólalt a Müpánál megölt Márton gyászoló kedvese

Csepelen az egyik barátja, T. Dániel elkezdett poénkodni, hogy elveszi Marci pénzét. Ezt meg is tette, mire a párom erélyesen rászólt. Dani közölte, ha Marcinak kell a pénze, meg is kell érte verekednie. Marci ebbe bele is egyezett, de Danika lecsapta. A párom ezek után felállt, kezet fogtak, és megbeszélték, hogy majd később találkoznak, de Marcinak azonnal indulnia kell a Szentkirályi utcába, a fogászatra. El is mentünk, de valamiért nem fogadták, és 20 ezer forintot akartak tőle kérni a húzásért. Ezen felhergelte magát, és közölte: inkább bírja a fájdalmat