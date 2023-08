Halottlátón keresztül üzent szeretteinek a Müpánál halálra vert Marci

Három kisgyermeke és hét testvére gyászolja azt a férfit, akit augusztus 3-án, brutálisan megvertek a Müpa közelében. A támadás után a férfit kórházba szállították kómába állapotban. Az orvosok napokig küzdöttek az életéért, igaz, a hét közepén már közölték a családdal, nincs sok remény arra, hogy szerettük felébredjen.

Péntekre virradóan bekövetkezett az, amitől tartani lehetett: Marci teste feladta a harcot.

Marci három gyermeket hagyott hátra

A testvérek még a férfi hivatalosan bejelentett halála előtt felvették a kapcsolatot egy látóval, aki fotók alapján dolgozott, majd kijelentette: Marcinak már csak a teste fekszik a kórházi ágyon, a lelki másutt jár.

A médium úgy magyarázta, hogy a lelkek csupán szavakat mondanak nekik és képeket mutatnak, tehát nem úgy kommunikálnak velük, mint mi, élők. Marci az egyik alkalommal két szóval üzent. Az egyik a lúd volt, a másik egy név. Az előbbi csakis rá vonatkozhatott, mert az anyukánk mindig Márton lúdnak becézte. A név az egyik ismerősünké, de erről többet egyelőre nem mondhatok, mert senkit nem szeretnék kellemetlen helyzetbe hozni addig, amíg nem bizonyosodunk meg minden részletről

– mondta a Borsnak Krisztina, Márton nővére, aki hozzátette:

a látó hitelességét az ő szemében erősítette, hogy olyan titkokat elmondott a családról, melyekről idegen emberként nem lehetett tudomása.

A férfiért napokig küzdöttek az orvosok

Elmondta, hogy Marci kisfiúként nagyon sokat kártyázott anyuval

– árulta el Krisztina, aki a testvére halálát követően ismét kapcsolatba lépett a médiummal, és újabb, immár torokszorító üzenetet kapott a testvérétől:

– Azt kérte Marci, hogy ne legyünk kemények. Ez azért is megdöbbentő, mert a médiumnak nem meséltük el, hogy ezek ténylegesen az öcsém szavai. Ő mondogatta ezeket nekünk állandóan. Most már tudjuk, hogy a testvérünk félt bennünket, és az szeretné, hogy elengedjük őt, mert tudja, ha erre nem leszünk képesek, belebetegszünk a fájdalomba – fejezte be Krisztina.