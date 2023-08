Ide kell jönnöd, ha garantáltan ufót szeretnél látni: ebben a városban csak úgy hemzsegnek

Az elmúlt napokban az egész világ az eget kémlelte. A Perseida meteorraj miatt ugyanis páratlan látvány tárult a szemünk elé az éjszakai égbolton: hullócsillagok százait láthattuk óránként, a szemet gyönyörködtető látványból pedig soha nem elég. Ahogyan azonban a csillagokat tanulmányozzuk, sokaknak eszébe ötlött, hogy milyen jó volna egyszer repülő csészealjat is látni. Bár számos bizonyíték mutat arra, hogy a földönkívüliek már hosszú ideje látogatják a bolygónkat, az utóbbi évek során azonban a találkozások megszaporodtak: kétméteres "arcnyúzók" támadtak egy falura, az 51-es körzettel kapcsolatban is fejlemények vannak, sőt még az amerikai kongresszus is összeült UFO-ügyben. Mindezek arra utalnak, hogy valami készülőben van. Ha pedig garantáltan látni szeretnél földönkívülit, van egy tippünk, hol keresd.

Van egy város, ahol csak úgy nyüzsögnek a földönkívüliek

A Ripost nemrégiben arról írt, hogy van egy eldugott, skót falvacska, ahol csak úgy nyüzsögnek a földönkívüliek: a környéken 60 ezer ember vallja, hogy az ufo-ember kapcsolatok mindennaposak. Bonnybridge mellett azonban van egy másik város is, ahol szinte biztosan látni fogunk furcsaságokat az égen: ez a város az alaszkai Anchorage.

Anchorage-ban rejtélyek sorozatát tárták már fel. Az északon fekvő település egyébként is gyönyörű égi jelenségeket tartogat a látogatóknak, hiszen innen látható a sarki fény, ugyanakkor rendkívül gyakran bukkannak itt fel repülő csészealjak. Emberek százai tűntek már el innen megmagyarázhatatlan körülmények között, egyszer pedig még egy jelentős amerikai politikus repülője is eltűnt az égről, mintha bizony egy láthatatlan lyuk nyelte volna el.

A Washington Post nemrégiben arról számolt be, hogy egy veterán pilóta bejelentése szerint a radar egy repülő objektumot jelez. A kapitány ekkor az égben konstatálta, hogy a Japan Airlines gépe mellett elrepül egy hatalmas csészealj, nem messze tőle pedig két apróbb gép is feltűnt. A Szövetségi Légiközlekedési Hivatal hivatalosan is bejegyezte az UFO-k megjelenésének tényét, az embereket azonban nem lepte meg a jelenség helyszíne. Az idegeneket ugyanis most is Anchorage fölött látták, amely mostanra valóságos UFO-hotspot lett: azaz valamilyen oknál fogva a Földnek ezen szeglete csak úgy vonzza az űrlényeket.