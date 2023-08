Heti TOP: megszólalt a Borsnak a MÜPÁNÁL agyonvert férfi párja, elhunyt a súlyos beteg kis Hunor

Megszólalt a Borsnak Tünde, a MÜPÁNÁL halálra vert fiatal férfi párja. Tünde és Marci évek óta ismerték egymást, ám csak az utóbbi egy hónapban alkottak egy párt. A nő a brutális támadás után mindennap bement a kómában fekvő szerelméhez, ám egyetlen alkalommal sem találkozott a férfi három gyermekének édesanyjával.

Őszintén mondom, neki is illett volna a haldokló páromat meglátogatnia, de úgy tűnik, ezt nem tartotta fontosnak. Azt viszont elmondhatom, hogy napokkal a támadás előtt az utcán találkoztunk vele és a gyerekekkel. A kisfia boldogan odaszaladt hozzá, és játszani szeretett volna az édesapjával, de az anyja kikapta Marci kezéből, és kijelentette: akkor láthatja a gyerekeket, ha magasabb gyerektartást fizet. Hiába kezdett zokogni a kisfiú, a nő elviharzott vele

- mesélte a nő lapunknak, aki arról is beszélt: sajnos a férfi emiatt zaklatott lelkiállapotban is volt, sokszor nyúlt nyugtatóhoz.

Tünde kitartott Marci mellett Fotó: olvasói

Áthatolhatatlan gaztenger borítja Pándy András, a magyar kriminalisztika talán legkegyetlenebb sorozatgyilkosának házát Dunakeszin. Egykori gazdája tíz éve halt meg belgiumi cellájában, hat ember haláláért volt felelős. Horrorhistóriájára akkor derült fény, amikor Pándy brutális bűncselekményeiben szintén résztvevő lánya megtört, és 1997-ben beismerő vallomást tett a rendőrségen. Lánya Ágnes, aki egyben szerelme is volt, bevallotta, hogy legalább öt gyilkosságban ő is részt vett. Hol pisztollyal, hol egy kemény tárggyal végezték ki rokonaikat. A 10 éve halott családirtó telkén három tulajdonos osztozik, köztük egyik a magyar állam, képviselője azonban már szabadulna tőle. Vevőt viszont nem talál az elhanyagolt házra, ahol mindent maga alá gyűrt a természet.

Pándy házát benőtte a gaz Fotó: PeterZsolnai

Nem élhette meg negyedik születésnapját Hunor. A nemesdédi kisfiú hatalmas harcot vívott fél éves korától a leukémia egyik legagresszívabb fajtájával. Már csak tíz nap választotta el attól, hogy betöltse negyedik életévét, ám elragadta a gyilkos kór. Nikolett, az édesanya, a Facebook oldalán jelentette be a szomorú hírt. A nő egy hosszas posztban fejtette ki, hogy nem szeretne gyászával másoknak megfelelni, nem szeretné, ha lakhelyük, Nemesdéd össze lakója ott állna a temetésen, de azt sem hogy ő és családja fekete ruhát hordjanak. „Két évet küzdöttünk végig Hunorral. Két év, ami alatt kegyetlen dolgok történtek… Nem tudom, hogy valaha enyhülni fog-e ez a fájdalom. De két év szenvedés után nem akarok évekig minden percben szenvedni. Nem a ruha teszi a gyászt” – írta az édesanya, aki arról a döntéséről is beszámolt, hogy hamvasztani fogják kisfiát.

Hunor szervezete sajnos feladta a harcot Fotó: olvasói

Hajnalka szombat délelőtt mindössze 18 éves fiát vesztette el egy szempillantás leforgása alatt. Az egyik percben még nyugodtan beszélgettek édesanyja tiszanánai udvarán, ahova egy pillanat múlva egy körülbelül 15 fős, felfegyverkezett banda rohant be. Az asszonyt és fiát azonnal körülvették, a sárga nyelű kés egyet villant, Hajnalka pedig már csak azt látta, hogy fia szájából és orrából is folyik a vér. Gyermeke a karjában halt meg, a gyilkos pedig a szemébe nézett, mielőtt kioltotta fia életét. A család elmondása szerint bár Dani édesanyja, és egy, a közelben élő szemtanú is elmondta a kiérkező rendőröknek, hogy ki szúrta le a fiút, végül egy másik ember került előzetes letartóztatásba.

Egy ál Facebook profilról kaptunk éjjel egy felvételt. Valaki az utcáról, egy kocsiból vette fel, hogy mi történt. Látszik a felvételen, hogy ki szúrta le a fiam, a kés villanása is látszik rajta. Nem tudjuk, hogy ki küldte el, annyit írt, hogy reméli, hogy tud nekünk segíteni ezzel a videóval

- mesélte az asszony a Borsnak.

Danit rengetegen gyászolják Fotó: Bors

Igazi álomnyaralás torkollott végzetes tragédiába Rábakecölnél júniusban: egy négytagú lengyel család ugyanis horvátországi nyaralására indult autóval, azonban a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rábakecölnél egy lengyel kamionba csapódtak. A 31 éves édesapa, Adrian; a mellette ülő 29 éves felesége, Adrianna és a hátul utazó 4 éves kisfiuk, Bartek azonnal meghaltak. A brutális balesetet csupán a Bartek mellett, gyermekülésben utazó másfél éves kislány, Joasia élte túl. A babát jó ideig egy magyar kórházban kezelték, azonban csodával határos módon a tragikus sorsú árva mára felépült, és hazatérhetett.Bár úgy tudni, ideiglenesen a kicsi a nagyszülőkhöz, szülővárosába került, vélhetően egyik szülője testvére fogja majd felnevelni őt. Úgy tudni, hogy a szülők és Asia testvére hamvait urnában viszik haza Wloclavekbe, hogy mind a hárman lakóhelyüknél, egymás mellett nyugodhassanak.