Szörnyű játék a halállal – már gördeszkáznak is a 10 emeletes panel tetején

Diósgyőr után most Székesfehérvár Facebook-oldalán is ijesztő felvételek terjednek, amin gyerekek a 10 emeletes panelházak tetején ugrálnak és lógatják le onnan a lábukat. A lakók véleménye az esetről teljesen eltérő, van aki azt gondolja, hogy életveszélyben vannak a kamaszok és vannak, akiknek a „boldog” gyerekkorukat idézik fel a felvételek, amikor még ők is szabadon rohangálhattak a tetőkön.

Életveszélyes mutatványokat csinálnak a gyerekek a panel tetején Fotó: Miskolc-Diósgyőr Polgárőrség

Jó buli, míg valaki meg nem hal

Bár a felvételeket leginkább elrettentésből osztották meg Székesfehérváron, a helyi közösségi oldalon, mégis a helyiek vegyesen fogadták a látottakat. Több ember szerint életveszélyes, hogy játszanak a gyerekek a tetőn. Mások pedig nem értik a felháborodást, hiszen mint írták: „ez teljesen rendben van”.

Jól érzik magukat, szerintem ezzel nincs baj. Gyerekként mi is mindig a tetőkön rohangáltunk, soha senkinek nem lett baja...

– írta az egyikük.

Míg egy másik azt írta:

– Sok jó emléket idéz fel bennem is, amikor azt látom, hogy fent vannak a gyerekek. Annak idején mi se tudtuk elfoglalni magunkat mással, így majdnem az egész nyarat egy tetőn töltöttük. Gyerekként még nincs akkora félelemérzeted, mint most.. És emlékszem, gyönyörű volt a kilátás is – zárta.

Lógatják a lábukat és rollreznek a tetőn Fotó: Miskolc-Diósgyőr Polgárőrség

Rendőrök és polgárőrök ellenőrzik a tetőket

Ahogyan azt megírtuk, Diósgyőrben rendőrök és polgárőrök ellenőrzik a tetőket. Mivel tűz esetén menekülő útvonalnak számít a tető ajtaja, ezért nem zárható le, így megakadályozni se tudják, hogy a gyerekek kimenjenek a tetőre. Abban bíznak, hogy a lakók bejelentést tesznek és nyakon csíphetik a gyerekeket. Lapunk korábban megkereste a helyi polgárőrség vezetőjét, aki elmondta:

A lakók jelentették a problémát, miszerint a tízemeletesek tetején láttak 15-16 év közötti gyerekeket ugrálni, rollerezni, szaladgálni

– kezdte Telekes Zsolt, a Miskolc-Diósgyőr Polgárőrség Egyesület Elnöke. – A fiatalok viselkedése eléggé felháborította az itt élőket, hiszen ijesztő nézni is, ahogy lógatják lefelé a lábukat és életveszélyes trükköket csinálnak a tetőn. Úgy tudom, hogy egyelőre a rendőrségre nem érkezett emiatt feljelentés, de mi mindenkit kérünk, hogy azonnal szóljanak, ha látnak hasonlót, hiszen egy rossz mozdulat, és métereket zuhanhatnak a gyerekek…

Könnyedén feljutnak a tetőre, hiszen nem lehet lezárni Fotó: Miskolc-Diósgyőr Polgárőrség

Budapesten is gyakori jelenség

Nem csak vidéken, Budapesten is hódít az új divat, mi több, már jó ideje hódolnak neki: a főváros egyik külső kerületében ugyanis már évek óta, rendszeresen mászkálnak fel a fiatalok a panelházak tetejére: – Vannak srácok, akik már gördeszkával mennek fel, és ott gyakorolnak. A hideg is kiveri az embert, amikor látja, mert életveszélyes, ahogyan fent billegnek – mesélte egyik olvasónk. Hozzáteszi, hogy ez ellen nem lehet mit tenni, ugyanis tűzvédelmi okok miatt nem zárják le a feljárókat: – Így feljárnak piknikezni, nyugággyal pihengetni vagy éppen sportolni – sorolta a problémákat.