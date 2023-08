Sokkoló: ezt csinálják a fiatalok a 10 emeletes panelházak tetején

A vér is megfagy bennünk, ha meglátjuk azokat a felvételeket, amiken fiatal gyerekek játszanak a 10 emeletes panelházak tetején Diósgyőrben. A helyiek szerint néhány héttel ezelőtt vették észre először, hogy fiatalok rohangálnak a tetőkön, de a napok múlásával újra és újra visszatértek, ráadásul már csapatokban. Az egyik lakó le is fényképezte őket, miközben a tetőről lógatták le a lábukat, társaik pedig rollereztek mögöttük. Szerintük tenni kell valamit, különben súlyos következménye lesz ennek a „szórakozásnak”. Lapunk megkereste a helyi polgárőrség vezetőjét, aki társaival és a rendőrséggel együtt folyamatosan ellenőrzi a tetőket.

A gyerekek könnyedén feljutnak a tetőkre. Fotó: Miskolc-Diósgyőr Polgárőrség

A lakók jelentették a problémát, miszerint a tízemeletesek tetején láttak 15-16 év közötti gyerekeket ugrálni, rollerezni, szaladgálni

– kezdte Telekes Zsolt, a Miskolc-Diósgyőr Polgárőrség Egyesület Elnöke. - A fiatalok viselkedése eléggé felháborította az itt élőket, hiszen ijesztő nézni is, ahogy lógatják lefelé a lábukat és életveszélyes trükköket csinálnak a tetőn. Úgy tudom, hogy egyelőre a rendőrségre nem érkezett emiatt feljelentés, de mi mindenkit kérünk, hogy azonnal szóljanak, ha látnak hasonlót, hiszen egy rossz mozdulat, és métereket zuhanhatnak a gyerekek…

Rohangálnak és rollereznek a tető. Fotó: Miskolc-Diósgyőr Polgárőrség

A polgárőrök és a rendőrök is léptek az ügyben, ellenőrzéseket tartanak a paneloknál.

- Egyeztettünk a rendőrséggel és ellenőrzéseket tartottunk, hogy ne essen senkinek se baja

– folytatta. - Beszéltünk a lakókkal is, hogy ha ilyet látnak azonnal riasszák a rendőrséget vagy minket. További intézkedéseket is tervezünk, például, ha elindul az iskola, akkor a szülőket is értesíteni fogjuk erről az új „trendről”, ami életveszélyes.

Bandázás, játék és italozás miatt gyűlnek össze.

- Több törött üveget is találtunk, ami arra utal, hogy alkoholt fogyasztottak a tetőn

– mondta Telekes Zsolt.

Italoznak is a tetőn? Fotó: Miskolc-Diósgyőr Polgárőrség

- Ezek a gyerekek általában csoportosan jönnek ide, ahol csak egy kis távolság van, ott átugrálnak az egyik bérházról a másikra, ami, mondanunk sem kell, ekkora magasságban mennyire veszélyes! A tetőajtókkal az a baj, hogy biztonsági okokból nem lehet bezárni, hiszen ha tűz üt ki, akkor ez is menekülőpontnak számít, így nem zárhatjuk le azokat. Most olyan megoldást keresünk, ami megvédi a gyerekeket és a biztonság sem sérül – zárta.