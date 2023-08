Durva programok miatt figyelmeztet a Google: akkor is veszélyben lehetsz, ha kikapcsolod a telefonod

Sajnos ahogy egyre komolyabb és komolyabb eszközök jelennek meg a piacon, az életünk pedig egyre több területen függ a digitális világtól, úgy kerülünk napról napra nagyobb veszélybe is: a hackerek és a csalók mindent megtesznek, hogy a neten keresztül kárt okozzanak nekünk – és persze pénzt termeljenek valamilyen módon maguknak.

Egyre több vírus támadja a telefonunkat Fotó: Shutterstock

Most a Google igen komoly tisztogatást végzett: hivatalos áruházukból nem kevesebb, mint 43 káros alkalmazást távolítottak el. Ezek javarészt olyan appok voltak, amik hirdetésekkel bombázták a telefonunkat, és komolyan lemerítették az aksit is. Ami igazán durva: ezek a káros programok akkor is aktívan dolgoztak, amikor a telefon, amit megtámadtak, épp ki volt kapcsolva – jelenti a WION.

Megdöbbentő szám: ezt a 43 káros alkalmazást összesen több, mint 2,5 millió alkalommal töltötték le a felhasználók, azaz potenciálisan ennyi telefon lehet veszélyben miattuk. A törölt appok közt találunk zene hallgatására alkalmas programot, naptárat, de még híreket közvetítő alkalmazásokat is.

Letöltött programok milliárdjai

Természetesen relatív, hogy ez a 2,5 millió letöltés mennyire számít soknak vagy kevésnek: a Google áruházából ugyanis 2022-ben 110,1 milliárd alkalommal töltöttek le programokat, a felhasználók pedig az alkalmazások beszerzéséért, valamint magukon az alkalmazásokon keresztül összesen 42,3 milliárd dollárt fizettek ki – és ebben az összegben természetesen a kifejezetten online vásárlásokra kifejlesztett appokon belüli költések (mint mondjuk az Amazon alkalmazásából indított termékvásárlások) nincsenek benne. Ez a 110,1 milliárd letöltés ráadásul visszaesés volt a 2021-es év 111,3 milliárd letöltéséhez képest.