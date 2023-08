Felfoghatatlan: összeesett a zuhany alatt az 5 gyermekes családapa, azonnal meghalt

Az összetört feleség arról a pusztító pillanatról beszélt, amikor „iszonyatos zajt” hallott, mielőtt rájött, hogy fitt és egészséges 48 éves férje szívrohamot kapott.

Fotó: GoFundMe

David Darling feleségével, Jess Thorne-nel és öt 10, 5, 4, 2 éves és 16 hónapos gyermekükkel élt a nyugat-ausztráliai Boddington bányászvárosban, Perthtől 170 km-re délkeletre. Július 28-án reggel zuhanyzott, majd lótuszülésbe összeroskadt, és meghalt. A halottkém szerint szívrohamot kapott.

Jess Thorne elmondta, mindössze három nappal a tragédia előtt jártak kivizsgáláson a háziorvosnál, és semmilyen jel nem utalt arra, hogy Davidnek gondja lenne a szívével.

„Pontosan ugyanolyan volt, mint mindig, nevetett, viccelődött, és tele volt élettel” – mondta. „Semmi sem volt másként, semmi jele nem volt, egyszer csak megtörtént. Hogy a fenébe történhet ez meg valakivel, aki mindent jól csinált?"

Azon a napon, amikor meghalt, Darling csak a bevásárlást akarta elvégezni, semmi komolyabb terve nem volt arra a napra. Jess "iszonyatos zajra" ébredt, amibe nyögések vegyültek.

"Azonnal kipattantam az ágyból és láttam, hogy David nincs mellettem. Bekopogtam a fürdőszobába, de nem kaptam választ. Hiába kiabáltam neki. Egy vajazókéssel felfeszítettem az ajtó zárját. Ahogy lenéztem, ott ült velem szemben és rám bámult" - emlékezett vissza az asszony.

Sajnos a három legidősebb gyerek is felfigyelt a zajokra és odacsődültek, de az asszonynak sikerült a nappaliba terelni őket, hogy ne lássák így az apjukat. A szomszéd kezdte meg a férfi újraélesztését, míg a mentők ki nem értek. De hiába való volt az igyekezetük, nem tudták visszahozni a családapát.

Az édesanya nem tud napirendre térni afelett, hogy az egészséges férje hogyan kaphatott 48 évesen szívrohamot. "Mindig egészségesen ettünk, figyeltünk, hogy a gyerekeknek jó példát mutassunk. Rajongott a harcművészetekért, a gyerekekkel gyakorolt is, még a tévénket is összetörték."

"Összetörtem. Összetörtünk. A gyerekek megértették, hogy apa már nem jön vissza. A legkisebb megnézte a játékokat, amivel együtt játszottak az apjával és soha többé nem nyúlt hozzájuk."

A család most rossz anyagi helyzetbe is került, mivel a férfi volt a családfenntartó, míg Jess otthon nevelte a gyerekeket. Az asszony most bevétel nélkül maradt. Ahhoz, hogy ki tudják fizetni a temetést, GoFundMe-oldalt indítottak.