Európa legnagyobb tűzijátéka lesz Budapesten

Kétszázharminc indítási pontról – köztük 7 folyami uszályról és 65 pontonról – összesen 34 ezer rakétát lőnek ma a magasba a Margit híd és a Petőfi híd közötti folyószakaszon, valamint a Szabadság és az Erzsébet hídon. Emellett az idei Szent István-napi tűzijátékot a Duna vizén úszó, bengáli tüzek alkotta virágszőnyeg és lézershow teszi még emlékezetesebbé.

Az ünnepi attrakciónak, azaz a Tűz és fények játékának immár megszokott, mégis bámulatba ejtő eleme a drónshow, amelyben összesen 896 pilóta nélküli repülőeszköz formál gyönyörű alakzatokat a magyar történelem jelképeiből. A drónok két felszállási pontról emelkednek majd a magasba és helyszínenként két szakaszban repülnek, 2 óra 50 perc és 1 óra 35 perc időtartamban. A drónbemutató a Parlament és a Petőfi híd fölött szinkronban zajlik majd, így a látogatók Budapest számos pontjáról kiválóan láthatják az előadást.

A Tűz és fények játéka révén ezúttal is a magyarság sorsfordító történelmi eseményei, genezise elevenedik meg, középpontjában pedig az a meghatározó történelmi mozzanat áll, amikor Szent István király a Szent Koronát és Magyarországot Szűz Máriának ajánlja fel.

A zenei aláfestéssel és szöveges narrációval ellátott tűzijáték-show hét tételében a nemzet születése, a vérszerződés és a honfoglalás meséje, a keresztény–pogány háborúk kora elevenedik meg, illetve a hit és a remény, amelyek a magyarság múltját és jelenét egyaránt meghatározzák.

A nemzet fővárosában megrendezett Szent István-napi tűzijátékot minden évben óriási érdeklődés övezi, ugyanakkor a nemzetközi rendezvényszakma is elismeri a sikerét, ezt mutatja, hogy a 2022-es show elnyerte a rendezvényszakma Oscar-díját* is. Nem is csoda, hiszen a Tűz és fények játékát, Európa legnagyobb tűzijátékát olyan ismert szakemberek álmodták meg és celebrálják, mint a montreali tűzijáték-világverseny díjazottja, Seres Anikó, valamint a művészeti koncepciót előkészítő Iványi Árpád és Réti Barnabás. A legismertebb nemzeti klasszikusok műveit megidéző zenei aláfestés pedig Elek Norbert munkája.

A Szent István Nap programjaival kapcsolatos részletes információk elérhetők a rendezvénysorozat folyamatosan frissülő honlapján, a szentistvannap.hu címen, valamint a Szent István Nap mobilapplikációban.