"Elsötétedett minden" - dráma a Sziget Fesztiválon, a karjánál fogva emelték ki Lilit

Órák hosszat várakoztak a rajongók a Sziget zárónapjának délutánján a Nagyszínpad előtt, hogy az első sorokban bulizhassanak kedvenc fellépőjükre. A hatalmas tömegben lépni is alig lehetett, ráadásul a nyári meleg is rátett arra, hogy kényelmetlen legyen az embertömegben várakozni, ami sajnos eléggé hosszúra is nyúlt, mivel a fellépés előtt lemondta koncertjét a keddi nap egyik sztárja, a svéd rapper, Yung Lean. A programmódosításról be is számoltak a Sziget szervezői a közösségi oldalakon, miszerint nem lesz koncert 16 órától, ezt viszont sok fesztiválozó nem olvashatta, ugyanis megrohamozták a Nagyszínpadot várva a koncertet. Így volt ezzel Lili is, aki tömeg közepén állt barátnőivel várva a fellépőt, ám váratlanul rosszul lett.

Mindenki a legjobb helyeket akarta megszerezni a Nagyszínpadnál Fotó: SZL

„Elhomályosult előttem a világ"

A 24 éves Lili barátnőivel várt az egyik magyar sztár, Dzsúdló koncertjére, ugyanis nem tudták, hogy csúszik a program Yung Lean miatt, aki visszamondta a fellépését. A tömeg közepén, a tűző napon álltak, amikor Lili váratlanul rosszul lett és szólt a barátnőinek, hogy baj van.

Csak arra emlékszem, hogy csillagokat kezdtem látni, hirtelen mintha összezsugorodna a világ, majd elsötétedett minden. De nem vesztettem el az eszméletemet, mert hallottam, ahogy szólnak hozzám a barátnőim, és éreztem, ahogy húztak ki a tömegből

– mesélte Lili a Borsnak a helyszínen, miután jobban lett. A többi várakozó egyből a lányok segítségére siettek: volt, aki hideg vizet vagy épp legyezőt adott nekik. A két barátnő, Lilit szorosan tartva törte az utat kifelé a tömegből, hogy levegőhöz jussanak, majd gyorsan leültették.

– Ahogy leültem szép lassan jobban lettem, jött vissza a látásom is és már magamnál voltam, de hogy hogyan jutottunk ki a tömegből, arra nem emlékszem – mesélte a fiatal lány, akivel már korábban is történt hasonló eset, de akkor nem volt tömegben, így nem érti, mi okozhatja nála a váratlan rosszulléteket.

Fontos, hogy ne legyünk egyedül, hiszen ilyen helyzetben életmentő lehet a barátok jelenléte. Fotó: SZL

A Sziget fesztiválozói azonban ötösre vizsgáztak emberségből, hiszen, amint meglátták, hogy baj van, máris átengedték a lányokat a tömegen és a segítségükre siettek.

Mentőt ugyan végül nem kellett hívni, az események nagyon megijesztették Lilit.

Csak arra tudok gondolni, hogy ezek után komolyabban is kivizsgáltatom magamat

– zárta gondolatait a 24 éves lány, aki az események után még elég erőt érzett magában ahhoz, hogy megvárja az esti sztárfellépőt és végül jó élménnyel zárja az idei Sziget Fesztivált.