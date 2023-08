Darabjaira hullott a család: holtan találták a kiságyban a 14 hónapos kislányt

Egy fiatal ausztrál család összetört a gyász súlya alatt, mivel váratlanul elhunyt 14 hónapos kislányuk. A babára édesapja talált rá a kiságyában, és hiába próbálta keltegetni. Egyelőre nem tudni, a kis Rosie miben halt meg, a szülők várják a vizsgálatok eredményeit.

Rosie a halála előtt többször is beteg volt a tél folyamán, és most is elkapott valamilyen vírust, így édesanyja, Lucy otthon maradt vele és 3 éves testvérével, Ellával. A két kisgyerek télen elkapta a Covidot és az RSV vírust is. Amikor kigyógyultak belőle, beoltatták őket. A kis Rosie-n kiütések jelentek meg az oltás után, de hamarosan el is múltak.

Egy hónappal később viszont a huncut, gyönyörű kislány meghalt. Lucy azt mondta, hogy a halála előtti estén Rosie hányt, de nem gondoltak semmi komolyra, a kicsi hamar megnyugodott és elaludt.

– Szombaton felébredtünk, és Luke bement Rosie szobájába, és elkezdett sikoltozni. Ez volt életem legrosszabb zaja - emlékezett vissza Lucy. Az édesanya szerint Rosie csak jót hozott az életükbe, miatta életük legjobb éve volt a tavalyi.

A gyászoló szülők, akiknek van egy kilencéves kisfia, Harry is, keresték az okokat, és a múlt héten a halottkém azt mondta nekik, hogy Rosie agya és gyomra körül folyadékot találtak. Miután Rosie meghalt, Ellát és Harryt is bevitték az alburi kórházba, és a vizsgálatok után közölték, hogy Ella egy olyan vírussal fertőződött meg, amely vírusos agyhártyagyulladást okozhat. Lucy és Luke azt gyanítják, hogy Rosie-t ugyanaz a vírus támadta meg.

A család és a barátok elindítottak egy GoFundMe oldalt , hogy pénzt gyűjtsenek Rosie temetésére, és hogy a gyászoló szülőknek legyen egy kis idejük a gyászukkal foglalkozni.