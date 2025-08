"Azt hittük, csak a hasa puffadt fel: a 25 éves lányom most a szemem láttára hal meg"

A poklok poklát éli át egy fiatal, mindössze 25 éves lány, valamint a szerettei is: az egykor életerős, sportos fiatal a szemük láttára fogy el, éhezik halálra egy rendkívül ritka betegség miatt. Ráadásul hosszú évekig az orvosok sem jöttek rá, mi okozza a lány panaszait, amik idő közben egyre rosszabbak és rosszabbak lettek. Noha egyszerű puffadásnak indult, később már csövekkel kellett táplálni, és még ekkor is csak találgatták a dokik, mi lehet a gond. Aztán egy magánradiológus jött rá: egy ritka érbetegség végez a lánnyal. Az angliai Earith-ben élő Charlotte Kent már kisgyerekként is sokat betegeskedett, de ezt javarészt hormonális változásokra vagy épp időszakos vírusokra fogták. Tiniként tele volt energiával, életvidám volt, 13 évesen pedig a gimnasztika lett az élete.

Charlotte Kentet egy ritka, ám annál kegyetlenebb betegség támadta meg

Senki sem tudta, milyen betegség miatt fogy el a fiatal lány

A kezdeti betegeskedés, a kellemetlen napok, a puffadás aztán Charlotte 20 éves kora körül vált hirtelen sokkal rosszabbá. Szörnyű hasi fájdalom kezdte kínozni.

"2020 februárjában kivették a féregnyúlványát. Abban reménykedtek, hogy ez véget vet a fájdalomnak. De az rosszabb lett" – idézte fel azt az időszakot Charlotte édesanyja, Leanne a The Sun oldalának. A fiatal lányt egyre többször kellett orvoshoz vinni a fájdalmai miatt. Egyre kevésbé volt képes enni. 2021-re már csöveken keresztül kellett táplálni, hogy életben tartsák, ám még ekkor sem tudták, mi állhat az egyre rémisztőbb tünetek hátterében.

Az elmúlt 60 hónapból 47-et kórházi ágyakban töltött

– fakadt ki Charlotte édesanyja, hozzátéve: "Charlotte a szemem láttára hal meg, a teste egyszerűen leáll!"

Charlotte-ot hiába táplálják, egyre soványabb. Gyakorlatilag a szerettei szeme láttára fogy el és ragadja el lassacskán a halál

Végül egy magánkórházban végzett vizsgálat derítette ki: a lány egy rendkívül ritka érbetegségben szenved, ami az Egyesült Államokban is csak a betegek 3 ezrelékét érinti, Nagy-Britanniában pedig nem is igazán ismerik a kórt – így kezelni sem különösebben tudják. A fiatal lánynak jelenleg az egyetlen esélye egy amerikai beavatkozás – ami azonban pénzben kerül. Azaz szerettei vagy összegyűjtik a műtéthez szükséges 30 ezer fontot (több mint 13 millió forintot), vagy találnak Nagy-Britanniában egy orvost, aki elvégzi azt olcsóbban. Ugyanakkor versenyt futnak az idővel is, Charlotte ugyanis nem élhet a végtelenségig ezzel a kondícióval. Napról napra, hétről hétre rosszabb állapotba kerül, mígnem egyszer a szervezete feladja a küzdelmet.