Árak a Szigeten: mit kapsz 2500 forintért?

A napijegyek húzós, 40 ezer forintos árai mellett nyilván az ember iszik is valamit, netalán eszik egy szendvicset, ha már kilátogat a Sziget fesztiválra. Akárhol is állsz meg, ha körbenézel, biztos, hogy találsz majd egy bódét, amelyik ételt és/vagy italt árul. Számos nemzetközi konyha képviselője kitelepült most, így a mexikói burritó után akár egy szushit is megehetsz. A kérdés persze az, hogy mennyiért...

A Sziget 2023 nagy újítása, hogy idén úgynevezett budget foodot, azaz olcsó ételeket is ehetnek a fesztiválozók. A szervezők a budget foodok árát 2500 forintban maximalizálták, a Mindmegette pedig végigkóstolta, mit is kapni ennyi pénzért.

Ugyanakkor ha nem a budget foodot választunk, akkor mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni. Egy grill szendvics 4300 forint, ha menüben kérjük, már 6200. A sima sült krumpli adagja 2300, sajttal, baconnal már 4000.

A fisch and chips 6000, malacos batyu 4990 forint, a kínaiaknál 5200-3800 forint egy adag kaja, tortillákat 4200 forintért kapunk. Nem csak a Balatonon drága a lángos, a Szigeten egy sajtos-tejfölös 3500 forint, egy baconnel, lilahagymával és sajttal töltött lángos 4500.

Az italok árát is megkérik: fél liter limonádé 2000, a csapolt Dreher 1700, fél liter ásványvíz 990, rövid italok 2300 forinttól kaphatóak.

