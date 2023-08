Szívszorító: szinte egyszerre derült ki a tündéri kislány szüleinek halálos betegsége

Alig, hogy felfogta egy kislány, hogy elveszítheti egyik szülőjét, máris azzal kell megbékélnie: másikukat is ugyanaz a gyilkos kór fogja elragadni tőle. Az 59 éves, brit Colin és a 45 éves Anita Jamieson megosztották szívszaggató történetüket: a férjnél és a feleségnél is agydaganatot diagnosztizáltak – mindössze 14 hónap különbséggel.

A kislány szülei ugyanazzal a gyilkos kórral néznek farkasszemet Fotó: Brain Tumour Research / SWNS

Colinnál először 2018 júliusában diagnosztizáltak két daganatot is a szervezetében, miután legalább három évig fejfájástól, rosszullétektől és fáradtságtól szenvedett. Tüneteit korábban migrénnek és nehéz munkájának tulajdonították. Alig 14 hónappal később, 2019-ben Anitánál is agydaganatot diagnosztizáltak. A kezelések után a házaspár továbbra is rendszeres vizsgálatokon esik át, és remélik, hogy leküzdik a kórt.

A buckinghamshire-i Embertonból származó házaspár most sorstársaiknak, az agydaganatos betegeknek szerveznek jótékonysági gyűjtéseket.

Először megdöbbentem, nagyon féltem a lányunkat és rendkívül dühös voltam. Annyira igazságtalannak tűnt, hogy Colint és engem is érint ez a betegség, de mostanra megtanultam elfogadni. Megkönnyebbültem, hogy Colin még mindig itt van velünk, és bár nem minden nap könnyű, megpróbálok hálás maradni azért, ami most van

– nyilatkozta Anita a Mirrornak.

Colin memóriája nagyon rossz az agydaganatai miatt, nehezen tudja feldolgozni a dolgokat. Korábban saját szállítócégét vezette, amelyet kénytelen volt bezárni. A személyisége is nagymértékben megváltozott mindazok miatt, amin keresztülment. Mindig is elég vidám ember volt, de most sokszor lehangolt.