A mesterséges intelligencia emberfelettivé válhat és végül elpusztít minket – állítja a szakértő

Sam Harris AI szakértő úgy véli, hogy van valami eredendően veszélyes abban, hogy a bolygó második legokosabb fajává váltunk. Szerinte a közeljövőben a legtöbb online információ hamis lehet, ami a kormányok megválasztását is veszélyezteti. Ha pedig egy kicsit még ennél is távolabbra tekintünk, akkor a mesterséges intelligencia végső soron el is pusztíthat minket.

Az emberiség bukásához vezethet a valódi mesterséges intelligencia / Fotó: Pixabay

Sam azt jósolja, hogy egy évtizeden belül az új technológia feleslegessé teheti az embert, ami globális káoszhoz vezethet. Szerinte már a meglévő eszközeink is elegendőek lesznek ahhoz, hogy a civilizáció összeomoljon.

Aggódom, hogy az élet rövid távon élhetetlenné válhat, mielőtt még (a valódi mesterséges intelligenciát) elérnénk. Csak a szűk értelemben vett mesterséges intelligencia időközbeni visszaélései miatt aggódom...

Harris hozzátette, hogy szinte minden szakértő egyetért abban, hogy végül egy olyan mesterséges intelligenciát fogunk létrehozni, amely emberfeletti képességekkel rendelkezik majd. Ez egy olyan gépet jelentene, amely képes gondolkodni, elképzelni dolgokat, és ami talán a legfontosabb, új és jobb mesterséges intelligenciákat feltalálni.

A szakértő a valódi, független mesterséges intelligencia felemelkedését egy idegen invázióhoz hasonlította.

Gondoljunk csak bele, mit éreznénk, ha kapnánk egy üzenetet a galaxis egy másik pontjáról, amit mi dekódolnánk, és azt mondaná: „Föld népe, 50 éven belül megérkezünk a ti alantas bolygótokra, készüljetek fel”. Az a tény, hogy azok az idegenek kiszúrtak minket – és ide tartanak – pánikot keltene

– mondta, ugyanakkor hozzátette, hogy úgy véli, hogy a valódi mesterséges intelligencia megjelenése fontos, de még nem vagyunk rá felkészülve – írja a Daily Star.