Ismét Budapesten lesz Európa legnagyobb tűzijátéka

A nyári kikapcsolódásra minden évben az augusztus 19-21. között megrendezett Szent István Napi programsorozat és Európa legnagyobb tűzijátéka teszi fel a koronát. Augusztus 20-án nemcsak az államalapítás tényét ünnepeljük: ez minden magyar ünnepe, amikor tömegek gyűlnek össze a Duna partjára a fővárosból és a vidéki településekről egyaránt, hogy együtt éljék át az összetartozás érzését.

Sokan a televízió képernyői előtt követik a világviszonylatban is kiemelkedő színvonalú és léptékű tűzijátékot, amely mára Budapest egyik fő attrakciójává vált a nyárvégi szezonban, a szervezők azonban idén is tettek róla, hogy érdemes legyen személyesen is ellátogatni a fővárosba, ezért háromnapos, ingyenes programsorozat várja a kikapcsolódni, szórakozni vágyókat, legyenek a legkülönbözőbb korúak vagy érdeklődési körűek.

A 2023. évi augusztus 20-i tűzijáték és Szent István Napi programsorozat missziója, hogy a magyar emberek és a városba látogató külföldiek egy szerethető, optimista ünnepen vehessenek részt. A cél évről-évre olyan találkozási pont létrehozása, ahol az emberek önfeledten érezhetik magukat és ahol jó együtt lenni.

A Szent István Nap turisztikai és gazdasági szerepe is kiemelkedő Budapest életében. Egyfelől szemléletformáló hatása miatt, hiszen a részt vevők maga színvonalú, hazai turisztikai szolgáltatásokat vesznek igénybe, így nemcsak ebben a három napban, de hosszútávon is a belföldi szolgáltatások vásárlására ösztönöz. Másfelől a tűzijáték és a kísérő programsorozat közvetlenül és közvetve is hazai vállalkozások százai számára jelent munkát és bevételt, így a rendezvénysorozat több ezer munkahely megteremtéséhez és megtartásához járul hozzá.

2023. AUGUSZTUS 20. - Hivatalos programok

08.00 Szent István Napi Díszünnepség a Kossuth téren, Zászlófelvonás és Tisztavatás

09.00 - 09.40 Légiparádé a Duna felett

10.00 - 18.00 Ingyenes Szent Korona-látogatás az Országházban

14.00 A Magyar Szent István-rend kitüntetés-átadása

17.00 Ünnepi Szentmise és Szent Jobb-körmenet a Szent István Bazilikában

21:00 Tűzijáték

A tűzijátékot idén is zenei aláfestés és narráció, továbbá épületfestés, drónjáték és fényshow színesíti.

A budai és pesti rakpartokon mintegy 4,5 km hosszan

megközelítőleg 40.000 db pirotechnikai effekt fogja alkotni a teljes műsort,

50 pirotechnikus telepíti majd a tűzijátékot a 7 bárkára, a 65 pontonra valamint az Erzsébet hídra és a Szabadság hídra,

további közel 100 ember dolgozik azon, hogy minden uszály, tutaj pontosan a helyére kerüljön és a kilövések alatt ott is maradjon,

méreteit tekintve az idei látványosság a Margit hídtól a Petőfi hídig tart a Duna fölött, mintegy 4,5 km hosszban, hogy minél többen teljes értékű élményben részesüljenek a partról,

a drónjátékot két helyszínről összesen 800 drón prezentálja,

a történetet a Parlamentre, a Nemzeti Galériára és a Gellért-hegyre vetített képi tartalom teszi teljessé.

Idén is fantasztikus lesz a tűzijáték / FOTÓ: CSUDAI SÁNDOR - ORIGO

A hivatalos, állami ünnepeket körül ölelve augusztus 19-20-21-én Budapesten rendezik meg a „Szent István Nap – Isten éltessen Magyarország!” című fesztivál, ami a fiatalabb korosztályt is szeretné mozgósítani, az ünnepi hangulat részesévé tenni. A mozgósítás az egész országra kiterjed, Budapest izgalmas és széleskörű programot kínál. Az eseménysorozat megismerteti az ország fővárosának attrakcióit a vidéki Magyarország belföldi utazóival.

A fesztivál több mint egy tucat, ingyenesen látogatható helyszíne valódi kulturális kavalkádot ígér, ahol a komolyzene és a könnyűzene különböző műfajainak szerelmesei éppúgy találnak maguknak programot, mint a történelem, a gasztronómia vagy a divat iránt érdeklődők.

A Belváros szívében, az Erzsébet téren helyet kapó esemény teljes egészében a fiataloknak szól. Központi eleme az elektronikus zene, amelynek célközönsége túlnyomórészt a 18-30 éves korosztályból kerül ki. A tér nagy fái közé telepítünk egy egyedi félgömb háttérrel ellátott színpadot, ahol a koncertek és live performance-ek zajlanak majd. Az esemény másik zenés helyszíne a silent disco terület.

Csárdafesztivál – Vörösmarty tér

A belváros szívében, a Vörösmarty téren mutatkoznak be az ország és a határon túli térségek legjobb magyar csárdáinak legikonikusabb ételei. A kivételes gasztro-élmény mellett a helyszíni programok a térre épített színpadon, hagyományőrző fesztivál keretei között zajlanak majd. Itt az összetartozás élményét erősítve a magyarországi tánckollektívák mellett határon túli tánccsoportok is bemutatkozhatnak a közönségnek, hogy a szórványvidékeken élő magyarok kulturális gyökerei szintén elérhessenek a közönség felé.

Vigadó Piano – Vigadó tér

A magyar kávéházi zene hungarikum, népszerűsége töretlen. Legnagyobb slágereit még a műfajban kevésbé jártasak is kívülről ismerik. A nívós élőzenei élményt egy exkluzív gasztro-élmény egészíti majd ki a korzón.

Varázsliget – Városliget

A Városliget néhány napra Varázsligetté válik a gyermekek legnagyobb örömére. A Varázsliget programsorozat keretein belül az egyre szépülő Városligetben, a Vajdahunyad várától a Kós Károly sétányig terjedő területen igazi csodákban lesz részük a kilátogató családoknak. Lesznek herceg- és hercegnőképző programok, fellépnek többek között a Tűzmadarak vásári mutatványosai, valamint gólyalábasok is. A kulturális programokon kívül játékos honvédségi bemutatók, például lézerlövészet is várja a kicsiket és a nagyokat.

A Városliget néhány napra Varázsligetté válik a gyermekek legnagyobb örömére / FORRÁS: NAGY BOGLÁRKA - ORIGO

Hősök útja – Tóth Árpád sétány

A Budai Vár legnagyobb területű eseménye az augusztus 20-i Szent István Nap keretén belül, amely a magyar történelem nagy alakjainak állít látványos, szerepjátékos bemutatót. A hét történeti színben a társulatok 10-15 perces jeleneteket adnak elő, melyekben történelmi alakok és hétköznapi emberek válnak hőssé egyetlen döntésük nyomán. Milyen történelmi keretben és mitől lesz hős valaki? Hogyan befolyásolja akár egy bátor szó vagy merész tett a jövőt, a történelmet és a döntéshozó személyes sorsát? A műsor szórakoztató, játékos formában teszi átélhetővé a magyar történelem hősies pillanatait kicsik és nagyok számára egyaránt. A Kapisztrán téri programok keretein belül a kilátogatók megtekinthetik a toborzók, a tűzszerészek, a különleges erők, valamint a katonai rendészek, zenészek különleges bemutatóit és kiállításait. A Magyar Honvédség emellett ünnepi koncerttel tiszteleg a Kapisztrán téren és katonai gépkocsikat vonultat fel, melyeket a közönség megcsodálhat, sőt akár fel is ülhet rájuk.

Mesterségek Ünnepe – Budai vár

A kézművesek legnagyobb Kárpát-medencei ünnepe a Budavári Palotában. A Mesterségek Ünnepén 2023-ban is a hajdani vásárok utánozhatatlan hangulatával, közel 1000 kézműves mester, több száz fellépő, egész napos színpadi programok, mesterség bemutatók, a kézműves gasztronómia remekei, és népi játszóházak várják a látogatókat.

Idén is lesz Mesterségek ünnepe a várban FOTÓ: CSUDAI SÁNDOR - ORIGO

Magyar Ízek utcája – Várkert Bazár

A Lánchídtól a Döbrentei térig élelmiszerkészítők és -előállítók, cukrászok, pékek, vendéglátósok várják az érdeklődőket. a rendezvény célja bemutatni a Kárpát-medence gazdag ízvilágát és gasztrokultúráját, így érkeznek résztvevők egyebek mellett Kárpátaljáról, a Felvidékről és az Őrségből, emellett idén a gyógyító növényekre, fűszerekre, ételekre, italokra, gasztrokulturális elemekre helyezik a hangsúlyt.

Retro Fesztivál – Tabán

A Rendezvénysorozat izgalmas zenei csemegéje a kultikusnak mondható helyszínen az évtizedekre visszanyúló pop-rock koncert hagyományokkal rendelkező Tabánban megrendezésre kerülő koncertsorozat. Az itt fellépő zenekarok a mai napig megtöltik az arénákat. Népszerűségük ily módon a mai napig töretlen, pedig pályájuk kezdete a 70-es, 80-as évekhez köthető.

Aranyvonat kiállítás – Alkotmány utca

Az újraalkotott ikonikus ereklyetartó ünnepélyes kiállítása. Ismét lehetőség nyílik nemzeti kincsünk, az Aranyvonat megcsodálásra. Az eredeti Aranyvonat 1938-ban készült el azzal a céllal, hogy a Szent Jobb nemzeti ereklyénket körbe utaztassa a történelmi Magyarország területén. Noha a második világháborúban megsemmisült a szerelvény, a meglévő tervek és történészek bevonásával hitelesen újra tudták építeni.

Városok sétánya – Alkotmány utca

Az Alkotmány utcában felsorakozik Magyarország összes zászlaja, valamint az összes megyéről, Budapestről és az országról információs totemek kerülnek kihelyezésre, amelyek bemutatják hazánk sokszínűségét. Helyet kapnak a történelmi Magyarország határon túli városai is, amelyek közös totemen jelennek meg.

A kiállítással a cél bemutatni országunk kulturális gazdagságát a történelmi ismeretek mélyítése, illetve a magyar identitás-tudat erősítése útján minden oda látogató felnőttben és gyerekben egyaránt.

Road Movie koncert – Műegyetem rakpart

A hazai könnyűzenei élet krémje nagyszabású ingyenes koncertjével két estén várja közönségét a Műegyetem rakparton a rendezvénysorozat keretében. A programban műfajoktól függetlenül a legnagyobb magyar sztárok lépnek fel kora délutántól egészen késő estig.