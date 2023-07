"Élete legrosszabb döntése volt" – nem tudják azonosítani a Titanon talált emberi maradványokat

Ahogy arról a Bors már többször beszámolt, a Titan merülőkapszula a Titanic roncsaihoz tartott éppen, amikor elvesztette a kapcsolatot a külvilággal. A haditengerészet csapatai hosszú napokig kutatták a kapszula nyomát, egyik nap még reményt keltő dörömbölő zajokat is észleltek, azonban a forrását nem találták meg. A fedélzeten öten utaztak, köztük a francia haditengerészet veteránja, Paul-Henri Nargeolet is, akit barátja próbált lebeszélni az útról.

A Titan összeroppant a nyomás alatt Fotó: YouTube

Bár több szakértő is aggodalmát fejezte ki a merülőkapszulával kapcsolatban a bevetése előtt, az OceanGate mégis úgy gondolta, hogy a tengeralattjáró készen áll arra, hogy a 4 milliárdost biztonságban az óceán fenekére szállítsa. Egy tengeralattjáró-szakértő, Patrick Lahey, aki Triton Submarines vezérigazgatója és társalapítója, elárulta, hogy ő maga is próbálta lebeszélni barátját, Paul-Henri Nargeolet-t arról, hogy részt vegyen a végzetes expedíción. A vezérigazgató egy közelmúltbeli interjúban elmondta, hogy többször is figyelmeztette barátját a tengeralattjáróval kapcsolatban, mivel aggódott érte és a többi utas testi épségéért. Most magát hibáztatja a történtek miatt.

Nem is tudtam volna egyértelműbben elítélni ezt a dolgot

– mondta el a szakértő az Insidernek.

De sajnos hiába minden, nem tudta meggyőzni a barátját, mivel Nargeolet a Titanic roncsai iránti rajongása sokkal erősebbnek bizonyult. Nem véletlen, hogy a francia férfit Mr. Titanic becenéven emlegették. Élete során több mint 35 alkalommal látogatta meg a roncsot.

A tengerkutató elhitte: a Titanon biztonságban lesznek

Lahey elmondása szerint jó barátja naivan elhitte azt, amit mások mondtak neki, miszerint a merülőkapszula kialakítása kicsit kockázatos, de biztonságban lesznek. Az interjúban azt is megjegyezte, hogy a tengeralattjáró nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. Ez abból adódott, hogy szénszálas technológiát használtak a tengeralattjáró törzsének kialakításához.

Valójában ez az út hihetetlenül kockázatos volt, ahogy ezt mindannyian tudjuk. Ez a kis kiruccanás Nargeolet élete legrosszabb döntése lett

– mondta Lahey.

A Titan utasának barátja 2018-ban még egy levelet is írt az OceanGate vezetőségének, amelyben aggodalmát fejezte ki a tengeralattjáróval kapcsolatban.

A legnagyobb aggodalmam az volt, hogy a hajótest a nyomás hatására összeomlik, ami be is következett

– mondta.

Lahey azt állítja, hogy hiába ígérgettek fűt-fát az embereknek, a merülőkapszula egyáltalán nem volt biztonságos az utasok számára. Mindeközben a nyomozók elkezdték megvizsgálni a Titán roncsait. A talált emberi maradványokon DNS elemzéseket végeznek, hogy megállapítsák a maradványok pontosan kihez vagy kikhez tartoznak. Az OceanGate hivatalos webhelye és közösségi médiafiókjai mostanra eltűntek, és a cég ahelyett, hogy bármit is reagálna a történtekre, közzétett egy nyilatkozatot, amely szerint egyelőre beláthatatlan időre felfüggesztik a cég működését.