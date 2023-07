A Stipi tábor fiataljaival futott Novák Katalin

Negyvenkilenc fiatal versengett a Stipendium Peregrinum (Stipi) ösztöndíjért Balatonszárszón: a legjobbak rangos, külföldi egyetemeken folytatott tanulmányaik egy évi költségét kapják meg. A kétnapos táborban részt vesz Novák Katalin köztársasági elnök, aki négy éve, családokért felelős államtitkárként indította el az ösztöndíjprogramot.

Az államfő, a tábor fővédnöke Facebook-oldalán azt írta, a Stipi tábor számára az év egyik legkedvesebb programja, ahol tehetséges, érdeklődő, a világra nyitott fiatalokat ismerhet meg.

Novák Katalin több fotót is megosztott a hétvége eseményeiről közösségi oldalán. Az egyiken épp az látható, ahogy a táborozó fiatalokkal futott. Köztudott: a politikus rendszeresen sportol, korábban már Hosszú Katinkával váltóban is futott maratont, de edzett Szilágyi Áron kardvívóbajnokkal is.

"A pályázók még egy hosszú út elején állnak, de bízom benne, hogy meghatározó lesz számukra ez a néhány nap, amit most együtt tölthetünk" – olvasható egy másik, még szombat délután született bejegyzésében.

Az alapítvány tájékoztatása szerint a tábor után, várhatóan július első felében egy háromfős Bíráló Bizottság dönt arról, kik nyerik el az ösztöndíjat. A már külföldön tanuló Stipisek és a mostani nyertesek ösztöndíjaira 800 millió forintot fordít az alapítvány.