Soros-ügyvéd készíti elő a hazánk elleni támadásokat

Bár az Európai Uniós szerződések alapján is egyértelmű, hogy elfogultsága miatt Magyar Gábor nem lehetett volna a Magyarországról szóló jogállamisági jelentés előkészítő delegációjának kapcsolattartója, az Európai Bizottság még csak nem is reagált a jobboldali magyar intézményvezetők közel fél évvel ezelőtt elküldött tiltakozására – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója. Szavai szerint a Soros-hálózathoz szorosan kapcsolódó ügyvéd bábáskodása alatt született, hazánkat bíráló jelentésben túlnyomórészt balliberális panelek jelennek meg, s amíg Magyar Gábor felel a magyar jogállamiság vizsgálatáért, nehezen képzelhető el, hogy megalapozott és objektív vizsgálatok készülnek.

Az Európai Bizottság (EB) közel fél év elteltével sem reagált a magyar jobboldali, konzervatív elemzőközpont vezetőinek tiltakozó levelére, amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy a bizottság jogállamisági jelentése rendkívül egyoldalú és elfogult hazánkkal szemben. – Hiába jeleztük még februárban a brüsszeli testület felé, hogy érdemben nem konzultáltak jobboldali magyar szereplőkkel, a jelentés mégis így készült el – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet igazgatója úgy vélte, hogy mindez nem meglepő annak fényében, hogy Magyar Gábor, a jelentés előkészítő delegációjának kapcsolattartója ezer szállal kötődik a baloldalhoz és közismerten mélyen elfogult a jelenlegi kormánnyal szemben.

Két héttel ezelőtt érdeklődtem az EB magyarországi képviseleténél, hogy miért nem válaszoltak a levelünkre. Miután utánanéztek, kiderült, hogy elküldték Brüsszelbe a levelet, amely valószínűleg Magyar Gábor íróasztalán landolt, ám ő egyszerűen nem reagált rá

– fogalmazott az igazgató. Ennek fényében meglehetősen cinikusnak tűnik – folytatta –, hogy a jelentés megjelenése után Magyar Gábor a mi intézetünknek is azt írta e-mailben, hogy köszöni „a nagyszerű együttműködést”. Erre a konzervatív intézetek nevében azt a választ küldtem, hogy szó sem volt együttműködésről, ám Magyar erre a levélre sem válaszolt. A személyes e-mail-címére elküldtem a februári levelünket is, amelyre eddig ugyancsak nem válaszolt – fejtette ki Mráz Ágoston Sámuel.

Amint a Nézőpont Intézet igazgatója rámutatott: amit Brüsszel a jobboldali szereplőkkel folytatott konzultációnak igyekszik beállítani, az pusztán névleges interakció volt.

– Az intézeteknek az volt a benyomásuk, hogy csak az volt fontos az Európai Bizottságnak, hogy a jelentésben kipipálhassák, hogy mindegyik oldallal beszéltek. Ám csupán annyi történt, hogy tartottak egy nagyjából egyórás meghallgatást, ahol néhány brüsszeli bürokrata kíséretében Magyar Gábor angolul beszélgetett velünk. Láthatóan nem voltak kíváncsiak az álláspontunkra, s az elkészült jelentés egyetlen hivatkozásában sem közlik a véleményünket, hanem szinte csak balliberális paneleket, a Soros-szervezetek gondolatait idézik sorra

– számolt be róla Mráz Ágoston Sámuel. Hangsúlyozta: az egész jogállamisági vizsgálatot komolytalanná teszi, hogy Magyar személyében egy elfogult, előítéletes, a magyar kormánnyal szemben elfogadhatatlan nyilatkozatokat tevő személy vizsgálja a jogállamiságot. – Ez a függetlenség szellemével teljesen összeegyeztethetetlen, ezért a februárban kelt levelünkben azt is kértük, hogy váltsák le Magyar Gábort, ne ő foglalkozzon a jogállamiság kérdésével és továbbra is ezt szeretnénk elérni – húzta alá az intézetvezető.

Szavai szerint még a komolyan vehető baloldali szereplők számára is rendkívül kellemetlen Magyar Gábor szerepvállalása, amit például az EB magyarországi képviselete is elismert informálisan. – Nyilvánosan azonban nem hajlandók levonni a szükséges konzekvenciákat, így Magyar brüsszeli bürokrata kollégái szerint nincs probléma azzal, hogy az ügyvéd volt az előkészítő delegáció kapcsolattartója. Ám az semmiképpen nem nevezhető megalapozott vizsgálatnak, amikor az ítélet megvan a tényleges inspekció előtt – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.

Mint arról korábban többen is beszámoltak

a jobboldali intézetvezetők februári levelében – amelyet Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója, Mráz Ágoston Sá­muel és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet vezetői, Gát Ákos Bence, a Danube Institute kommuniká­ciós és külkapcsolati igazgatója, valamint Faragó Csaba és ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány külügyi vezetője és jogi szakértője jegyeztek – az áll, hogy bár számos magyar kutatóintézetet és NGO-t (nem kormányzati szervezetet) is meghallgattak, a kereszténység és a nemzeti szuverenitás talaján álló szervezetek véleményét és megfigyeléseit gyakorlatilag teljes mértékben figyelmen kívül hagyták. A levél aláírói hangsúlyozták: ez ugyanígy történt az elmúlt három évben a jelentés korábbi változatainak esetében is.

Továbbá kitértek arra is, hogy a jelentéshez anyagot gyűjtő brüsszeli küldöttség vezetésével megbízott Magyar Gábor rendszeresen elfogult bírálatokat fogalmaz meg a kormánnyal szemben, ami miatt összeférhetetlenséget vélelmeztek az ügyvéd látogatásvezetői tevékenysége kapcsán.

Mint felidézték, Magyar egy néhány évvel ezelőtti interjúban arról beszélt, hogy csak azért fontolgatta az ügyvédi praxisa felszámolását, mert úgy ítélte meg, hogy ez a lépés is a kormány legitimitását gyengítené. – Én ebben a drámában nem szeretnék statiszta lenni, inkább felcsapok színikritikusnak – fogalmazott Magyar Gábor 2017 októberében a Magyar Ügyvéd nevű blognak. Hangsúlyozandó: az Európai Unióról szóló szerződés deklarálja, hogy az Európai Bizottság tagjait olyan személyek közül kell kiválasztani, akiknek „függetlenségéhez nem férhet kétség”, továbbá hogy az Európai Bizottság a feladatainak ellátása során „teljes mértékben független”.

Magyar Gábor pályájával, ügyeivel a Magyar Nemzet már több terjedelmes írásban is foglalkozott. Ezekből egyértelműen kiderül, hogy a jogász személyében tulajdonképpen a Soros-hálózat egyik tagja került Brüsszelben kulcspozícióba a magyarországi jogállamiság helyzetének megítélése kapcsán. Egy korábban készült életrajza szerint Magyar Gábor 1995-ben elvégezte New Yorkban a Soros György által támogatott New School for Social Research Demokrácia és sokszínűség programját, később pedig a londoni székhelyű Fair Trials International jogi szakértői tanácsadó testületének tagja volt. Utóbbit szintén támogatta a tőzsdespekuláns alapítványa, az Open Society Foundations.

Magyar Gábor az Európai Bizottság alkalmazásában évek óta közreműködik a hazánkat elítélő jogállamisági dokumentumok elkészítésében – hívta fel rá a figyelmet egy korábbi cikkében a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog írása szerint Magyar György ügyvéd fiáról már a 2018-as jogállamisági jelentés kapcsán felmerült, hogy az „igazságszolgáltatás hatékonyságára és az ügyészség szervezetére” vonatkozó, rendkívül kritikus, a hazai baloldal kampányüzeneteit integráló részben jelentős szerepet vállalhatott. Magyar György később egy kampányrendezvényen is beismerte, hogy fia részt vett az elfogult jelentés megalkotásában:

Brüsszelben teljesít szolgálatot, és ha a főnökei azt a feladatot adják neki, hogy készítsen elő egy jogharmonizációs szakmai feladatot, akkor elkészíti

– hangoztatta az ügyvéd.

Mint kiderült, Magyar Gábor a hazánkról készülő 2021-es jogállamisági jelentésben is aktívan közreműködött, ő lett az előkészítő delegáció kapcsolattartója. E pozícióban pedig ő állíthatta össze azoknak a magyarországi civil szervezeteknek a listáját, amelyekkel az Európai Bizottság konzultált a hazai jogállamiság helyzetét illetően.

Azóta, 2023 nyarán publikálták a negyedik éves jogállamisági jelentést is, amelyet Magyar Gábor június 5-én e-mailben személyesen is megküldött magyarországi szervezeteknek.

A dokumentum tartalma és szellemisége a Soros-támogatású, jogvédőnek mondott politikai NGO-k korábban is hangoztatott vádjaival csengett egybe – mutat rá a Tűzfalcsoport elemzése.

Mint írták, feladata elvégzéséhez Magyar Gábor „szakmai kiképzést” is kapott. Magyar György fia ugyanis a New School for Social Research „Democracy and Diversity” programján vett részt, 2011 óta pedig a londoni székhelyű Fair Trials International jogi szakértői tanácsadó testületét is erősíti. Mindkét intézmény Soros György ismert nemzetközi szervezete, az Open Society Foundations támogatását élvezi.

A Tűzfalcsoport szerint Magyar Gábor szerepe azért is jelentős, mivel az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke deklarálja, hogy az Európai Bizottság tagjait olyan személyek közül kell kiválasztani, akiknek „függetlenségéhez nem férhet kétség”, továbbá hogy az Európai Bizottság a feladatainak ellátása során „teljes mértékben független”. Ennek ellenére Magyar Gábor személyében viszont hosszú idők óta egy olyan bürokrata tevékenykedhet az uniós intézmény berkein belül, aki kinevezése előtt számos alkalommal tett negatívan elfogult kijelentéseket a magyar kormánnyal összefüggésben, apja, Magyar György pedig az MSZP–Párbeszéd korábbi képviselőjelöltje, s ezer szállal kötődik a hazai baloldalhoz.