45 ezerre büntették a kirabolt férfit, mert öngyilkos akart lenni a kerepesi Aldinál

Gyuricza László, Kerepes polgármestere többször felhívta már a figyelmet a települését érintő közbiztonsági problémákra. Kerepesen történt a recskafantom esete, de itt történt az az általános iskolás ballagási buli is, ami tömegverekedéssé fajult. A rendre különösen érzékeny városvezető szabadidejében néha közbiztonsági járőrözésre indul településén, hogy saját jelenlétével igyekezzen javítani a lakosok szubjektív biztonságérzetét. Így történt ez néhány napja is. Az indulás után nemsokkal a településvezetőt egy autós állította meg, aki arról számolt be, hogy a hármas főúton egy drogos őrjöng és az autósok elé akarja magát vetni.

Gyuricza László a drogos férfit faggatja Fotó: Facebook

Majdnem elütötték

A polgármester egyből a helyszínre ment, ahol azt tapasztalta, hogy egy fiatal férfi az autók előtt ugrál, akit szerencsétlen járművezetők igyekeznek kikerülni. Gyuricza megpróbálta leküldeni a férfit az útról, de az nem értett a szóból, így a polgármester csak sokadik kiabálásra tudta elérni, hogy a járdán tudja folytatni a beszédet a láthatóan bódult állapotú férfival. A drogos azt panaszolta, hogy kirabolták, elvették kétezer forintját és hiába hívták a rendőrséget, egy óra alatt nem értek ki, ezért döntött úgy hogy az autók elé veti magát. A polgármester igyekezett megnyugtatni a férfit és maga is hívta a rendőrséget.

Drogot jött venni, de kirabolták

A videóban is hallható, ahogy a férfi maga panaszolja el, hogy drogot jött Kerepesre venni, de sajnos kikapták a pénzt a zsebéből. A polgármester kérdezni kezdte, hogy mit használ, amire megmutatta a vénéját, hogy lövi magát. Valószínűleg a Kerepessel szomszédos kistarcsai Telep utcára ment volna drogot vásárolni, ahol a Dália utcában korábban is volt gond a drogosokkal, még a szexuális aktust is ott folytatták. Azt a polgármester kitakaríttatta – kivágatta a rejtő növényzetet – azóta jelentősen javult abban az utcában a helyzet.

Abszolút pech

A drogos lett az abszolút peches ember archetípusa, hiszen drogot akart venni, de nem tudott, mert kirabolták, aztán hívta a rendőröket, akik nem jöttek ki, ami miatt az autók elé akarta vetni magát, de az sem sikerült. Miután pedig végre kiértek a rendőrök, még megkínálták az úton előadott színdarabja miatt egy 45.000-es csekkel is. Na, ez nagyobb pech, mint zuhanó repülőről süllyedő hajóra esni.