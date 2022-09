Egyre többen maszturbálnak nyilvánosan a tömegközlekedésen, betelt a polgármesternél a pohár

Az utóbbi időben egymást érik a HÉV-en elkövetett bűncselekményekről szóló hírek, amiket leginkább nők és gyermekek ellen követnek el. A szexuálisan túlfűtött ragadozók annak tudatában támadhatnak, hogy nem veszi őket a kamera, így tettüket megússzák. Most azonban Nagy Gábor, a MÁV-HÉV vezérigazgatója és Gyuricza László, Kerepes ,,recskafantomot” közzétevő polgármestere közösen keresett megoldást a problémára - közölte a helyi önkormányzat.

Mint ugyanis arról a Bors is írt, a polgármester azután állt ki a nyilvánosság elé, hogy egy férfi önkielégítést végzett a szilasligeti HÉV-megállóban. Ezért egy videóban szólította fel a férfit: három napon belül adja fel magát, különben nyilvánossá teszi a felvételt. Ezt meg is tette, eközben pedig a zsaruk is keresni kezdték a kézimunkázó rémet, vagy ahogy a polgármester nevezte: mézpergetőt, akit napokkal később el is fogtak.

Gyuricza László azonban most további lépéseket is tervez a tömegközlekedésen perverzkedők visszaszorítása végett:

Az utóbbi időben jelentősen megnőtt a HÉV-en és a megállókban történt bűnesetek száma. A H8-as vonalon 2 nemi erőszak kísérlet is történt az utóbbi időben, míg nemrég országos botrányt okozott a megállóban egy várandós kismama előtt maszturbáló férfi. De napok sem teltek el, és ugyan ezen a vonalon egy pár kényeztette egymást nyilvánosan az utasok legnagyobb megdöbbenésére. Majd Szigetszentmiklóson csapott le egy 19 éves lányra a HÉV-en egy szexuális ragadozó

- sorolta közleményében a település első embere, aki nem mellesleg biztonságtechnikai szakemberből lett nemrégiben polgármester.

Fotó: Facebook

Ezért azt javasolta:

alakítsanak ki úgynevezett "védett kocsikat", ahol mindenki biztonságban érezheti magát:

Próbáltam úgy megközelíteni a probléma megoldását, ahogy azt 20 éven keresztül a korábbi munkahelyemen tettem és egy javaslattal álltam elő. Így született meg a „védett kocsi” ötlete amely nem generál a cégnek jelentős extra költséget, azonban minden szerelvényen biztosít egy hang és képet továbbító bekamerázott kocsit az utasoknak. Ezekben a kocsikban az elképzelésem alapján olyan jó minőségű vandálbiztos kamerák lennének elhelyezve, amelyeket lát a MÁV biztonsági szolgálata és amennyiben szükséges tudnak intézkedni, az utasok segítséget tudnak kérni

- magyarázta Gyuricza, aki hozzátette, hogy a költségvetése nem számottevő, az eszközök könnyen beszerezhetőek és a GDPR szabályainak is megfelelnek. A városvezető arról is beszélt, hogy a tárgyalópartnerének is tetszett az ötlet, így könnyen lehet, hogy az a közeljövőben meg is valósulhat.

A hasonló esetek valóban megszaporodtak, a kerepesi után ugyanis nemsokkal Veresegyházán is feltűnt egy maszturbáló alak.