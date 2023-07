"Nem mehettek haza" - szivárgott a rovarölőszer a Kétpónál kisiklott vonat vagonjaiból

Mint arról a Bors is írt, a durva baleset történt vasárnap Mezőtúr és Tiszatényő között Kétpónál, ahol egy tehervonat siklott ki a menet közben egy vasúti átjárónál. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tehervonat tizenhét kocsiból állt, ebből tizenkettő kisiklott és fel is borult.

A vonat 17 kocsija közül 12 kisiklott és felborult, ötben pedig veszélyes anyagot szállítottak. Kéz tartály szivárgott - Fotó: Mávinform (rendőrségi felvétel)

Az érintett szakaszt azonnal lezárták, ugyanis nem csak a műszaki mentés, de veszélyes vegyi anyag miatt is speciális intézkedésekre volt szükség a helyszínen.

Öt vagonban ugyanis környezetre veszélyes rovarölő szert is szállítottak, volt, amelyik szivárgott is.

- Öt vagon a környezetre veszélyesnek minősülő anyagot szállított, közülük szivárog kettő, amelyben folyékony rovarölő szer van

- közölte a baleset idején a Katasztrófavédelem.

Emiatt több lakó hosszú órákig nem térhetett haza.

- A környék tizenkét lakóházából negyven lakónak elővigyázatosságból védőtávolságon kívül kell tartózkodnia

- tették hozzá. Bár a lezárás kora délután történt, a lakók csak este felé mehettek haza. A katasztrófavédelem munkatársai emellett még zsilipeket is lezártak és védősáncot is építettek:

- A környezetre veszélyes szivárgó anyag miatt a beleset közelében lévő vízfolyások védelme érdekében ideiglenes földsáncot létesítettek és zsilipeket is lezártak

- tették hozzá.

A pályaszakaszon ez idő alatt a vonatok is késtek, sok járat helyett pótlóbuszok érkeztek, több korlátozást is be kellett vezetni. Többen nagyobb késésekről számoltak be:

- Jó másfél órát vártunk, mire pótlóbusz érkezett. Jó meleg volt, nem volt egy leányálom, ellenben a polgárőrök nagyon kedvesek voltak, hideg vizet osztogattak mindenkinek. Persze nem lehet ilyenkor mit tenni, nagyon sajnáljuk, ami történt, szerencsétlen egy eset volt

- mesélte egy férfi, aki éppen akkor az adott útszakaszon haladt volna.

A baleset még hétfőn is kihatott a forgalomra: több nemzetközi járat menetrendje is módosult. Egyelőre azonban nem tudni, hogy mi okozhatta a balesetet, többen műszaki vagy pályahibáról pletykáltak a környéken. Az esettel kapcsolatban megkerestük a MÁV illetékeseit, ahogyan választ kaptunk kérdéseinkre, cikkünket frissítjük.