Migránslázadás Franciaországban: Apáti Bence tisztázza, mi is történik most Párizsban

Franciaországban kitört a migránslázadás. Több nagyvárosban is tüntetnek, fosztogatnak, gyújtogatnak – de mi is történik pontosan? Miért most? Ki az, akit a rendőrök lelőttek? Ki az a Nahel M? Valóban a rendőri rasszizmus az ok, nem inkább a migráció? Mit tehetünk mi, magyarok? Miért beszél mindenki migránslázadásról? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Apáti Bence, aki friss videójában részletesen elemzi ki a kialakult helyzetet.