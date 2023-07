Megcsinálták: a 75 éves Feri bácsi és Forint kutyája útja végére ért

Soós Ferenc még április 24-én kerekedett fel a „nagy kutyasétáltatásra”, vagyis arra, hogy négylábú barátjával bejárja az Országos Kéktúra teljes hazai útvonalát. Ez most, két hónap és nyolc nap után sikerült is nekik: a 75 éves sportember az Írottkőnél ért célba, ahol már családja várta őt és hűséges ebét.

Útközben persze egymást érték a bonyodalmak: Feri bácsi lesérült, azután elhagyta a mobilját, és emiatt családja jó darabig semmit nem tudott róla. Az internet közössége ekkoriban figyelt fel rájuk, és szinte mozgalom indult a támogatásukra a közösségi médiában. Aki találkozott velük, képet készített róluk, és megosztotta az interneten, így információhiányban szenvedő családja is értesülhetett arról, merre járnak éppen. Még azt is sikerült megszervezni, hogy menet közben egy új telefont juttasson el hozzájuk a posta.

Lassan nemcsak saját rokonai, hanem már egy egész ország izgult értük, hogy sikerül-e leküzdeniük az 1172 kilométeres távolságot és 32 ezer méternyi szintkülönbséget, ami még fiatalon is szép teljesítmény, hát még 75 évesen! Sokan meg is hívták őket magukhoz, élelmet és szállást kínálva nekik. Feri bácsi most a saját Facebook-oldalán köszönte meg a sok szeretetet és támogatást, amit útjuk folyamán kaptak.