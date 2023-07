"Kirúgták az ötéves fiamat az óvodából, pedig semmi rosszat nem tett": tanári túlkapásról panaszkodik a dühös apa

Carl Draper dühösen osztotta meg a család történetét, amibe hamarosan akár tönkre is mehetnek. Fiánál, Bodhinál kétéves korában diagnosztizálták, hogy autista, azóta pedig gyökeresen megváltozott az életük. Most a kisfiú ötéves, és egy speciális óvodába járt. Sajnos azonban innen is kirúgták, az indok azonban elfogadhatatlan az édesapa számára.

Az apa szerint túlzás, amit a gyerekével műveltek. A kép illusztráció

Dühösen osztotta meg a történetét a The Sunnal az az édesapa, akinek az ötéves autista kisfiát kirúgták az óvodából ön- és közveszélyes magatartásra hivatkozva, holott az egy speciális oktatási intézményként van számon tartva. Még mindig nem találtak gyermeküknek óvodát, ezért otthon kell tanulni vele, emiatt a család jövedelme a felére csökkent. Egy aggódó és dühös apa megrázó története következik.

A kirúgás közvetlen előzménye az volt, hogy a fiú az óvodai játszótéren felmászott egy magas kerítésre, onnan pedig alig tudták lekönyörögni a pedagógusok. Ekkor döntöttek úgy, hogy a fiú olyan speciális helyzetben van, és olyannyira ön- és közveszélyes, hogy nem tudják tovább vállalni a felügyeletét. A kerítésmászó esetet ugyanis egy másik incidens előzte meg.

A kisfiú egy üreg tolókocsit tolt, amellyel - az apa szerint véletlen - keresztülgázolt az egyik pedagógus lábán. A tanárok úgy látták, hogy a kisfiú szándékosan lép fel velük szemben agresszívan, ezért eltanácsolták az intézményből.

Az apa azóta hangot az a felháborodottságának. Mivel ugyanis a kisfiú autista, 24 órás felügyeletre szorul, és ha nem járhat óvodába és iskolába, akkor az egyik szülőnek mindenképpen otthon kell maradnia vele. Most az apa vállalta ezt a feladatot, hogy otthon tanítsa gyermekét, ez azonban komoly anyagi problémákat vet fel.

Az intézmény ezen döntése pusztító volt az anyagi helyzetünkre. Teljesen kilátástalan helyzetbe kerültünk, hiszen minden nap a Bodhival kell lennem. Charlotte teljes állásban dolgozik, és most még többet kell dolgoznia, hogy kifizesse a számláinkat egyedül. Ráadásul a fiunk nyilvántartásában az szerepel, hogy kicsapták

- panaszkodott az apa, aki szerint a fiának joga van az oktatáshoz, ezért egy szervezetet hozott lére, amellyel az autista gyerekek helyzetét segítik.