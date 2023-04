Lerobbant és életveszélybe került Érdligeten a beteg gyerekéért siető édesanya

Megdöbbentő esetről számolt be a Borsnak Tőzsérné Simon Kitti. A háromgyermekes édesanya hétfőn életveszélybe került Érdligeten, amikor lerobbant az autója egy benzinkúton. Két férfit kért meg, hogy segítsenek betolni az autóját. Ők ki is tolták Kittit a többsávos útra, de miután nem indult be az autó, ott hagyták.

A nehéz helyzetbe került édesanya és családja. Fotó: olvasói

Beteg kislányához sietett

Még most sem hiszem el azt, ami történt!

– kezdte az édesanya. - Nekem három kislányom van, az egyikük autista, aki tőlünk jó messze, egy gyógypedagógiai iskolába jár. Hétfőn dél körül az iskolából riasztottak engem, hogy a kicsikém belázasodott, menjek el érte. Megfogtam a két és féléves, legkisebb lányomat, beültettem az autóba és elindultunk a testvéréért.

Meg kellett állniuk egy benzinkúton

Bármennyire sietett Kitti, muszáj volt megállnia egy benzinkúton tankolni.

Útközben be kellett mennem egy benzinkútra, hogy megtankoljam az autót

– folytatta. - Gyorsan el is intéztem és mentünk volna tovább, de az autó váratlanul nem indult. Pánikba estem, de rájöttem, hogy a kúton vannak férfiak, akiktől segítséget tudok kérni.

Innen tolták ki a lerobbant autót. Fotó: olvasói

Kitolták a többsávos útra és ott hagyták

Az édesanya segítséget kért két férfitól, akik kelletlenül ugyan, de végül hajlandónak mutatkoztak a segítségnyújtásra.

- Elmondtam nekik, hogy a lázas kislányomért igyekszem és azt is, hogy a másik gyermekem az autóban ül. Arra kértem őket, hogy tolják be az autómat, mert onnantól már megoldom. Mondták, hogy üljek be, engedjem ki a kéziféket, rakjam üresbe.

A benzinkúttól nem messze egy dupla körforgalom van, ami két sávos. Mellette pedig van egy leterelő út, így Kittiék előtt egy háromsávos út volt.

Elkezdtek tolni a háromsávos út felé, én pedig kettesbe raktam az autót, vártam a lendületet, hogy felengedjem a kuplungot és beinduljon a kocsi

– meséli az anyuka. - Már ott voltam a forgalomban, amikor éreztem, hogy egyre lassul, majd megáll a kocsi ahelyett, hogy lendületet venne. Ahogy hátra néztem, kiderült, hogy a két férfi nincs sehol, sétálnak vissza a benzinkútra… Ott álltam, miközben hasítottak el mellettem az autók.

Egyedül próbálta megmozdítani az autót. Fotó: olvasói

Egyedül kezdte letolni az útról

Halálfélelmem volt, hiszen ki kellett szálljak a forgalmas úton, hátul pedig elkezdett sírni a gyerekem, gondolom, megijedt ettől a helyzettől

- eleveníti fel az édesanya. - Hiába próbáltam nyugtatni, ő csak sírt… Ugyanakkor nem maradhattunk ott, hiszen életveszélyben voltunk, tennem kellett valamit. Kiengedtem a kéziféket, üresbe tettem a kuplungot, megfogtam a kormányt és próbáltam tolni az autót. Olyan nehéz volt, hogy alig mozdult meg. Ekkor már elsírtam magam tehetetlenségemben.

Miközben Kitti küzdött a lerobbant autójával, a benzinkútra sorra érkeztek az autósok, de senki sem ment oda neki segíteni…

Száguldoztak az édesanya mellett az autók. Fotó: olvasói

Végül egy idegen a segítségére sietett

- Többen végignézték, ahogy küzdök az autómmal, de senki sem jött oda. Végül egyetlen férfi sofőr volt az, aki gyorsan lehúzódott és megkérdezte, hogy mi a baj. Elmondtam neki, ő pedig próbált megnyugtatni, majd közölte, hogy segít betolni az autót. Mivel elég nehéz volt, így neki sem sikerült. Ezért idegesen bement a benzinkútra és az ott lévőknek mondta, hogy jöjjön már ki vele valaki segíteni, ne csak bámészkodjanak…

A férfi pár másodperc után megjelent egy segítővel, így ketten már be tudták indítani Kitti autóját.

- Annyira önkívületi állapotban voltam, hogy amikor elindult az autó, nem álltam félre, hanem csak kiintettem az ablakon, pedig szerettem volna köszönetet mondani.

Üzen segítőjének az édesanya

Kitti a Borson keresztül szeretne üzenni jótevőjének.

- Még otthon is órákig sírtam az eset után, annyira megviselt, így szeretnék üzenni annak a férfinak, aki végre segített nekem!

Légy büszke magadra és kérlek, legyél mindig ilyen ember! Nagyon hálás vagyok, hogy segítettél rajtam és a kislányomon. Bárcsak mindenki példát venne rólad! Nagyon köszönöm! - üzeni az anyuka a lovagias férfinak.